Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
26/11/2025 08:26:00

Maltrattamenti e sequestro, castelvetranese condannato a quattro anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/maltrattamenti-e-sequestro-castelvetranese-condannato-a-quattro-anni-450.jpg

Il Tribunale di Marsala ha condannato a quattro anni di carcere (esattamente quanti ne aveva chiesti il pm Roberto Piscitello) al 45enne castelvetranese Calogero Furnari, accusato di maltrattamenti familiari e sequestro di persona. Vittima, secondo l’accusa, sarebbe stata la moglie, che già a partire dal 2012, “quando – si legge nel capo d’imputazione – venne a conoscenza dei tradimenti da parte del marito”, scoprendolo dal suo profilo fb, sarebbe stata picchiata dall’uomo, che le avrebbe sferrato uno schiaffo, nonostante il suo stato di gravidanza. Successivamente, la donna avrebbe subito altre vessazioni e aggressioni fisiche, nonché ingiurie e comportamenti minacciosi. Nel settembre 2024, fu invece lui ad accusarla di tradimento. L’uomo, che poco prima, sempre secondo l’accusa, avrebbe fatto uso di stupefacenti (crack), obbligò la moglie a consegnargli il telefono cellulare, che poi lui scaraventò contro un muro. Lei, sembra per paura, confermò il tradimento e lui la colpì nuovamente al volto, provocandole un ematoma. Quindi, obbligò la moglie a seguirlo in farmacia per comprare due siringhe con cui, tornato a casa, si iniettò altro stupefacente. Ai carabinieri, chiamati dai figli della coppia, la donna avrebbe cercato di sminuire i fatti. E non sarebbe potuta andare al pronto soccorso perché il marito le aveva sottratto le chiavi dell’auto. Otto giorni dopo, ancora schiaffi e minacce di morte. Il reato di sequestro di persona è stato, invece, contestato perché nel corso di quest’ultima aggressione la costringeva a rimanere a bordo dell’auto. A presiedere il collegio giudicante davanti al quale si è svolto il processo è stato Vito Marcello Saladino, con giudici a latere Chiara Vicini e Francesco Paolo Pizzo.









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...