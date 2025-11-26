Trapani: la Polizia in prima linea contro la violenza di genere con "questo Non è AMORE"

26/11/2025 19:30:00

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Trapani ha promosso una significativa iniziativa di sensibilizzazione nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “questo NON è AMORE”.

La manifestazione, svoltasi presso il prestigioso Cine Teatro Ariston, ha visto la partecipazione di circa 500 studenti provenienti da cinque istituti comprensivi della provincia, che hanno presentato filmati, poesie ed elaborati dedicati al tema della violenza di genere. L’evento segue una serie di incontri, tenuti durante il mese di novembre da funzionari della Questura e dei Commissariati distaccati, che hanno coinvolto gli studenti nelle aule scolastiche stimolando il dialogo e la riflessione sul fenomeno.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali del Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, del Prefetto Daniela Lupo, della rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale Annamaria Ilardi, del Procuratore della Repubblica Gabriele Paci e del Presidente del Polo Universitario di Trapani Giorgio Scichilone. Sono seguiti gli interventi di qualificati relatori: la Presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa, il Sostituto Procuratore Giulia Sbocchia, la psicologa dell’ASP Silvia Scuderi, il Commissario Capo Amelia D’Angelo, la Dr.ssa Daniela Vento dei Servizi Sociali del Comune e la Direttrice dell’UEPE Rosanna Provenzano.

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati gli studenti, che con le proprie creazioni artistiche hanno lanciato un messaggio forte sul ruolo dei giovani nella promozione di una cultura del rispetto e della parità di genere, contribuendo a contrastare fenomeni come il femminicidio e la violenza sulle donne.

L’iniziativa della Polizia di Stato conferma l’impegno quotidiano delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, puntando sull’educazione dei più giovani come leva fondamentale per costruire una società più sicura e rispettosa.



