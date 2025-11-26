Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
26/11/2025 06:00:00

Legge anti-crack: la Regione completa la rete e avvia i nuovi centri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/legge-anti-crack-la-regione-completa-la-rete-e-avvia-i-nuovi-centri-450.jpg

È tornato a riunirsi, a Palazzo d’Orléans, il tavolo tecnico di monitoraggio sull’attuazione della legge regionale contro le dipendenze.
Presenti all’incontro l’assessore alla Salute Daniela Faraoni, il capo di gabinetto dell’assessorato della Famiglia Patrizia Valenti, i dirigenti generali dei dipartimenti regionali della Pianificazione strategica, Asoe, Famiglia e Istruzione, oltre ai manager delle Asp siciliane.

Il tavolo tornerà a riunirsi tra un mese, proseguendo il lavoro di verifica costante che sta consentendo di mantenere il ritmo e di recuperare il tempo perduto.

La legge anti-crack è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana, un passo decisivo per la tutela delle nuove generazioni e per combattere il fenomeno distruttivo delle sostanze stupefacenti.
La Regione si è impegnata non solo nella prevenzione, ma anche nel garantire percorsi di cura e di reinserimento sociale. Il finanziamento previsto è di oltre 23 milioni di euro.

 

Cosa si farà

Passi avanti sono stati fatti: entro la metà di dicembre saranno operative tutte le unità mobili delle nove Asp siciliane.
A quelle già funzionanti a Palermo, Messina, Siracusa, Ragusa e Catania si aggiungeranno, infatti, dal primo dicembre i mezzi di Agrigento e Trapani, mentre dal 15 dicembre toccherà a Enna e Caltanissetta.

È stato inoltre pubblicato il decreto inter-assessoriale, congiunto tra gli assessorati della Famiglia e della Salute, che definisce le caratteristiche dei servizi di drop in, i punti di accesso libero alle attività che saranno gestiti dai Comuni.
Il provvedimento stabilisce criteri di organizzazione, accoglienza, modalità operative e soprattutto la loro distribuzione territoriale, prevedendo almeno una struttura in ogni capoluogo.

Verranno quindi avviate interlocuzioni con le amministrazioni locali e con i Liberi consorzi comunali.
A breve verrà completata la rete regionale contro le dipendenze, che prevede l’attivazione di nove centri ad alta soglia, uno per ciascuna provincia.

 

Le parole del Presidente

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha sottolineato che è stato mantenuto l’impegno:

«Sul stato di attuazione di una legge che abbiamo voluto e che darà serenità a tante famiglie siciliane. Ci occupiamo di rintracciare e curare le persone che hanno bisogno di assistenza. Ma non possiamo fermarci al recupero, che al momento regge ad interim anche l’assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali: è altrettanto fondamentale, infatti, il reinserimento sociale e lavorativo di chi esce dal percorso di cura. A tal proposito, è imminente la pubblicazione di un avviso del dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali che, grazie a 4 milioni di euro del Fse, attiverà nuovi percorsi rieducativi e di reinserimento in collaborazione con i Serd».









Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...