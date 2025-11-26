Mazara: in Cattedrale il Giubileo dei poveri e degli animatori Caritas

26/11/2025 16:30:00

Si è svolto in Cattedrale, a Mazara del Vallo, il Giubileo diocesano dei poveri e degli animatori Caritas. La giornata è iniziata con un momento di preghiera nella chiesa di San Michele e il pellegrinaggio verso la Cattedrale, dove il Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, ha presieduto la celebrazione eucaristica.

Nell’omelia il Vescovo ha richiamato il valore di una fede “viva”, citando anche la testimonianza di Kevin Di Maio, uno dei giovani dell’Unità pastorale di Campobello che nei giorni scorsi ha pranzato con Papa Francesco. «Dio continua a visitare il suo popolo – ha detto – e voi animatori della carità appartenete a questo popolo dei viventi».

Giurdanella ha invitato a superare l’individualismo: «La fragilità è da amare, non da giudicare. Una sola cosa ci indebolisce: quando pensiamo di bastare a noi stessi». E ha aggiunto: «A che serve il Giubileo se io basto a me stesso? I verbi maledetti sono prendere, possedere, avere. Noi scegliamo quelli benedetti: servire, accogliere, accompagnare».

La giornata è proseguita al Seminario vescovile per il pranzo comunitario e un momento formativo per gli animatori Caritas dedicato all’uso dei social e alla sicurezza in rete, introdotto da una performance del flair bartender Pietro Puccio.

Conferito a Filippo Caracausi il ministero dell’accolitato

Filippo Caracausi, 52 anni, falegname di Mazara del Vallo, ha ricevuto il ministero dell’Accolitato durante una celebrazione nella chiesa Cristo Re. A conferirlo è stato il Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella.

Caracausi, sposato e padre di un figlio, ha iniziato nel 2020 il percorso verso il diaconato permanente frequentando la Scuola diocesana di Teologia. È accompagnato nel cammino vocazionale da don Leo Di Simone, suo padre spirituale.

Tempo di Avvento, sabato la Veglia in Cattedrale

Sabato 29 novembre, alle 21, nella Cattedrale di Mazara del Vallo sarà celebrata la Veglia d’Avvento, il tempo che introduce al Natale e che si conclude il 24 dicembre.

Per l’occasione è stato predisposto il primo Sussidio pastorale diocesano, già disponibile sul sito della Diocesi. «Il sussidio nasce dal desiderio del Vescovo Angelo di mettere insieme le competenze di tutti gli uffici diocesani – ha spiegato il Vicario generale don Gioacchino Arena – e vuole sostenere il cammino sinodale della nostra Chiesa».

Giubileo delle Famiglie a Custonaci

Domenica prossima 30 novembre si terrà la celebrazione diocesana del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani presso il Santuario della Madonna a Custonaci indicata con decreto vescovile Chiesa Giubilare.

I partecipanti si riuniranno alle ore 17 presso la “stalla della Madonna” per un momento di preparazione con una catechesi a cura di don Salvatore Grignano, assistente spirituale della Pastorale familiare diocesana. Quindi alle 18 i fedeli vivranno un breve pellegrinaggio dall’edicola votiva dell’Immacolata di via Roma fino al Santuario della Madonna di Custonaci. Alle ore 19 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica.

Il Giubileo è organizzato dalla Pastorale familiare diocesana che ha partecipato anche alla celebrazione mondiale con papa Leone XIV a Roma.



