Giornata delle Persone con Disabilità: a Trapani una messa dedicata a inclusione e diritti

26/11/2025 09:09:00

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il prossimo 3 dicembre, la comunità trapanese si riunirà per un momento di raccoglimento e condivisione volto a rinnovare l’impegno verso una società più inclusiva e consapevole. Alle ore 19, presso la parrocchia della Madonna di Fatima, sarà celebrata una Santa Messa officiata dal Vescovo S.E.R. Mons. Pietro Maria Fragnelli, dedicata alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a tutte le realtà sociali che ogni giorno operano sul territorio per la tutela dei diritti e il sostegno alla piena partecipazione.

Un momento di comunità, ascolto e vicinanza

La celebrazione rappresenta un appuntamento significativo per l’intera città: un’occasione per ribadire i valori di dignità, uguaglianza e partecipazione, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

La Messa del 3 dicembre sarà infatti un momento di incontro e vicinanza, non solo spirituale ma anche civile, che invita la comunità a riflettere sul ruolo di ciascuno nella costruzione di un ambiente accogliente, rispettoso e privo di barriere.

Il ringraziamento di ANFFAS Trapani

L’ANFFAS Trapani, da sempre impegnata nella tutela delle persone con disabilità intellettive e relazionali, ha espresso profonda gratitudine alla Comunità ecclesiale e a tutti coloro che prenderanno parte alla celebrazione. Un ringraziamento che sottolinea il valore del “cammino condiviso”, dove ogni individuo è messo al centro, con la propria storia, i propri bisogni e il proprio progetto di vita.

Secondo l’associazione, iniziative come questa rappresentano un tassello fondamentale per consolidare la rete territoriale e rafforzare una cultura dell’inclusione che non si limiti alle celebrazioni simboliche, ma trovi applicazione quotidiana nelle relazioni, nei servizi e nelle politiche locali.

Un invito a guardare oltre le barriere

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dalle Nazioni Unite, ricorda ogni anno l’importanza di contrastare discriminazioni e disuguaglianze, promuovendo la piena integrazione nella società.

In questa prospettiva, la Messa del 3 dicembre assume un significato che va oltre il momento di preghiera: diventa un messaggio rivolto alla collettività, un appello a scegliere l’inclusione, a riconoscere la ricchezza della diversità e a impegnarsi, ciascuno nel proprio ruolo, per costruire un futuro più giusto e più umano.



