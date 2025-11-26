Sezioni
Cittadinanza

Strade e traffico
26/11/2025 08:45:00

Ecco perché la strada che collega Triscina con Castelvetrano rimane chiusa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764143011-0-ecco-perche-la-strada-che-collega-triscina-con-castelvetrano-rimane-chiusa.jpg

 Vanno avanti i lavori per la realizzazione della rete fognaria di Triscina, che dovrà collettarsi col depuratore di via Errante Vecchia a Castelvetrano. E per questo rimane chiusa la strada provinciale che collega la città con la frazione. L’alternativa continuerà ad essere una vicina parallela (quella che passa per il Kartodromo), un po’ meno agevole da percorrere, ma temporaneamente l’unica possibilità di collegamento con la città.

 

Le proteste di residenti ed operatori economici della borgata avevano portato l’amministrazione comunale a cercare, con la Provincia di Trapani, a cui appartiene la strada, nonché con l’impresa esecutrice dei lavori e con l’Ufficio del Commissario Unico per la Depurazione, una soluzione che consentisse di contemperare le esigenze di sicurezza con la necessità di un transito più agevole verso Triscina. Ma dopo le verifiche tecniche, è emerso che per le condizioni di sicurezza sul lavoro il cantiere non può consentire la possibilità del passaggio dei veicoli, nemmeno se regolato da semaforo (come alcuni residenti avevano suggerito). Si tratterebbe di compromettere la sicurezza di operai e automobilisti.

 

Il sindaco Lentini fa sapere che “l’unica soluzione concretamente percorribile per contenere il periodo di criticità è rappresentata dall’accelerazione dei lavori, alla quale l’impresa si è formalmente impegnata”.

Al comune di Castelvetrano non resta che continuerà a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e a sollecitare tutte le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza.









