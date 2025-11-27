27 Novembre: il governo e le riforme, la manovra e l'oro, il ddl stupro

27/11/2025 07:03:00

E' il 21 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Gli spari alla Casa Bianca e lo stop alla legge sul consenso sono le principali notizie dei giornali italiani di oggi. Il Manifesto si dedica anche alla tragica situazione nella striscia di Gaza, peggiorata pure dal maltempo. L'emissario di Trump nella tormenta su tutti i quotidiani francesi. L'accordo tra PP e Vox, e l'incendio a Hong Kong su quelli spagnoli. L'aumento delle tasse è LA notizia di tutti i giornali inglesi. L'Ucraina nella UE e l'incendio a Hong Kong sul tedesco Die Welt. Incendio al centro anche del free press svizzero in francese, 20 Minutes. Pure sul NYTimes spazio all'incendio, e naturalmente agli spari alla Casa Bianca. Anche China Daily dedica ampio spazio all'incendio, e all'invito di Xi di fare di più per Gaza. I palestinesi cacciati di casa la notizia principale di Arab News.

• A tre giorni dalle regionali il governo accelera su premierato e legge elettorale. A rilanciare le riforme, Fazzolari e La Russa. Le opposizioni pronte alle barricate

• Elly Schlein andrà ad Atreju ma solo se ci sarà un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Adesso bisogna capire se la presidente del Consiglio dirà di sì oppure no

• Via libera all’oro della Banca d’Italia che (forse) passerà allo Stato «in nome del Popolo italiano». Ma il tema di competenza della Bce

• Sono 105 gli emendamenti alla manovra dichiarati inammissibili. Diciotto per materia e 87 per copertura

• Si continua a discutere sul ddl stupro. Sul tavolo, l’onere della prova, le pene, il consenso. Ma è possibile che nessuno si sia posto questi problemi prima che passasse all’unanimità alla Camera?

• Nuova condanna per Nicolas Sarkozy. Il processo, questa volta non riguarda Gheddafi ma un giro di fatture false. L’ex presidente però non andrà in carcere

• A Washington un afghano di 29 anni, in un attacco mirato, ha sparato in testa a due soldati della Guardia nazionale. Sono gravemente feriti. Trump, in Florida per il Ringraziamento, ha mandato altre 500 guardie

• In una clamorosa telefonata Steve Witkoff consiglia all’ex ambasciatore russo Jurij Viktorovič Ušakov come ingraziarsi Trump, e gli offre territori in cambio della pace. Trump lo difende. Fubini si chiede chi lo ha tradito

• Katie Rogers del New York Times sostiene che Trump stia mostrando i primi segni di vecchiaia. Lui le risponde insultandola: «Brutta, sia dentro sia fuori».



• A Hong Kong un complesso residenziale è andato a fuoco. Il bilancio provvisorio conta 44 morti e 279 dispersi. Pare che l’allarme non sia scattato. Tre gli arresti

• L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è in carcere. La sua cella, 12 metri quadrati, è dotata di tv, aria condizionata, bagno privato e una scrivania. Ci dovrà passare 27 anni

• Le tasse per gli inglesi aumenteranno di 26 miliardi di sterline. Ieri a Londra la cancelliera Reeves ha presentato la finanziaria

• L’avvocato della famiglia del bosco ha rimesso il mandato, e il ministro Nordio pensa a un’azione disciplinare per i magistrati

• Ergastolo in via definitiva per Marco Bianchi e un nuovo processo per il fratello Gabriele. I due sono accusati di aver pestato a morte Willy Monteiro, aspirante cuoco di 21 anni

• Dopo 237 giorni, Federica Brignone è tornata sugli sci. La campionessa sogna già Cortina, ma il recupero sarà lungo

• La Fiamma olimpica è stata accesa ieri a Olimpia. Prima di arrivare a Milano il 6 febbraio percorrerà 12 mila chilometri. A portarla 10.001 tedofori

• La Svizzera ha chiesto i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele

• Con 42 milioni di abitanti la capitale dell’Indonesia, Giacarta, è diventata la città più grande del mondo (ma presto dovrà evacuare)

• Santa Sede, il bilancio torna in attivo grazie alla riforma di Francesco e alle donazioni. Oggi Leone XIV vola in Turchia

• Un altro colpo di stato in Guinea Bissau. Domenica scorsa si era votato per le presidenziali

• Un ex alto funzionario del ministero della Cultura francese ha drogato con diuretici 247 donne che si erano candidate per un posto. Godeva nel vederle urinare

• Morire a 15 anni e non poter essere ricordato con un fiore: «Se tutti mettono un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera»

• Nel pisano un marocchino di 23 anni è stato arrestato per aver violentato una bambina di sei anni, un’amichetta dei suoi figli

• A Reggio Calabria una donna ha ricattato un uomo dopo avere avuto un rapporto intimo a pagamento con lui. Duecento euro per non postare un video piccante di loro due. Arrestata

• L’ex modella Antonia Dell’Atte è tornata a raccontare le violenze subite dall’ex marito e Mediaset lo taglia dalla tv spagnola

• A Roma un giovane di 19 anni è stato accoltellato perché s’era rifiutato di comprare 10 euro di fumo a un ragazzo di 17. Sta bene

• Krystyna Mykhalchuk, la colf di 28 anni accusata di aver gettato dalla finestra del terzo piano Rosanna Aber, di 77, è stata condannata a 18 anni di reclusione

• In Champions l’Atalanta ha sconfitto l’Eintracht 3-a 0 e l’Inter ha perso 2 a 1 contro l’Atlético Madrid

• In caso di qualificazione ai Mondiali, l’Italia di Gattuso sarà in quarta fascia insieme con le altre qualificate ai play-off e non in seconda come da ranking Fifa

• Inaugurata a Roma «casa Pasolini». Si tratta del primo appartamento acquistato dal poeta nel 1951, comprato all’asta dai Valsecchi e donato, ristrutturato, allo Stato

• Sono morti Marcella Gori, una delle ultime superstiti della strage di Pratale (96 anni), il fotografo Giancarlo Saliceti (89), l’attore americano Jack Shepherd (85) e Paola, la nonna del neo governatore del veneto Alberto Stefani





Titoli

Corriere della Sera: «Consenso, faremo la legge»

la Repubblica: Attacco contro i soldati / Trump blinda Washington

La Stampa: Stupri, lo sgambetto di Salvini

Avvenire: Anonima Nigeria

Il Messaggero: Manovra, norma per Roma

Il Giornale: La sinistra dei furbetti

Leggo: «Vietare i social agli under 16»

Qn: Stop alla legge antistupro / È scontro sul consenso

Il Fatto: Sempre meno elettori / e sempre più assessori

Libero: «Premier, voto, riforme / Ecco cosa succede ora»

La Verità: Gli stranieri stuprano bambine / La politica litiga sul consenso

Il Mattino: Fico, spazio alle aree interne

il Quotidiano del Sud: Rispunta il premierato

il manifesto: Occhio non vede

Domani: Affari, bed & breakfast e peculato / E Crosetto incassa 250mila euro



