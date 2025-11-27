Incendio a bordo di una nave nel porto di Trapani, ma è un'esercitazione

27/11/2025 20:35:00

Ieri la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani ha effettuato una complessa esercitazione antincendio e di security portuale a bordo della motonave Cossyra della Caronte & Tourist Isole Minori, ormeggiata alla banchina Sporgente Ronciglio Ovest.

Lo scenario ha simulato un violento incendio sviluppatosi dal vano motore di un’autovettura appena imbarcata, con propagazione ai mezzi vicini. Ricevuta l’emergenza, la sala operativa della Capitaneria ha immediatamente elevato il livello di Security della Port Facility, attivando tutte le procedure previste dal piano di sicurezza portuale e coordinando gli interventi.

L’esercitazione ha messo in evidenza l’elevata collaborazione tra i vari enti coinvolti. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai Servizi Tecnico-Nautici, in particolare dal rimorchiatore Gialess della Somat S.p.A., impegnato nelle operazioni di supporto e sicurezza dell’unità navale.

Determinante anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, presenti con un battello pneumatico, un’autopompa e una squadra specializzata per il contenimento delle fiamme. A supporto sono intervenuti inoltre il Corpo Piloti del Porto, il Gruppo Ormeggiatori, la Polizia di Stato e il personale sanitario del SEUS 118, con un’ambulanza dedicata.

L’attività addestrativa ha confermato l’importanza di una comunicazione tempestiva e di un coordinamento efficace tra tutti gli operatori dell’emergenza, elementi indispensabili per la gestione di scenari critici.

La Guardia Costiera, responsabile della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino e della salvaguardia della vita umana in mare, sottolinea come esercitazioni di questa portata siano essenziali per mantenere elevati gli standard operativi e garantire la massima protezione a passeggeri, equipaggi e personale portuale.



