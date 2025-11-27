Trapani: in prefettura il punto sul PNRR in vista della scadenza a giugno 2026

27/11/2025 10:30:00

Verificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in corso in tutta la Provincia di Trapani e accelerare sui prossimi passaggi. È stato questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi nel salone di rappresentanza della Prefettura, convocato dal Prefetto Daniela Lupo.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni titolari degli interventi, i soggetti attuatori dei progetti, la Ragioneria territoriale dello Stato, la cabina di regia, le Forze dell’ordine, l’Asp di Trapani, la Soprintendenza ai Beni Culturali, oltre ai segretari comunali e ai responsabili degli Uffici tecnici e finanziari dei vari enti.

Il Prefetto ha illustrato i dati aggiornati della spesa provinciale registrata su ReGis, il sistema nazionale di monitoraggio del PNRR, confrontandoli con quelli comunicati dai Ministeri. Da qui la richiesta a comuni e soggetti attuatori di migliorare ulteriormente il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti, così da evitare rallentamenti nelle procedure.

Con la scadenza del PNRR fissata a giugno 2026, è stata sottolineata la necessità di una collaborazione più stretta tra uffici tecnici, ragionerie e segretari comunali, considerati figure chiave per completare gli interventi nei tempi previsti. Molte criticità operative sono state affrontate e risolte nel corso della riunione, anche grazie al collegamento da remoto con le amministrazioni titolari dei progetti.

Un passaggio importante ha riguardato il ruolo della Guardia di Finanza, impegnata nel prevenire irregolarità come doppi finanziamenti, fenomeni corruttivi o tentativi di infiltrazione criminale nelle risorse destinate agli investimenti.



