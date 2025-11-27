Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
27/11/2025 09:51:00

Spaccia cocaina agli arresti domiciliari. In tre in manette a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764233602-0-spaccia-cocaina-agli-arresti-domiciliari-in-tre-in-manette-a-marsala.jpg

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tre uomini di 47, 50 e 65 anni.
I militari, durante un servizio perlustrativo, notavano due uomini accedere all’interno di un’abitazione di C/da Ciancio dove un terzo uomo era ristretto in regime di arresti domiciliari, inducendo pertanto gli operanti a procedere ad un immediato controllo.
I sospetti dei militari risultavano fondati, infatti, all’esito di una perquisizione eseguita nei loro confronti, veniva rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 308 grammi di stupefacente del tipo cocaina.
All’esito dell’udienza che ha convalidato l’arresto, per tutti e tre, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

 









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...