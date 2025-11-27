Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
27/11/2025 00:00:00

Il premio della Regione a Schifani, De Luca (M5S): “Quanto ci costa questa trovata?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/il-premio-della-regione-a-schifani-de-luca-m5s-quanto-ci-costa-questa-trovata-450.jpg

Scoppia la polemica sul premio ambientale promosso dal governo regionale. A sollevarla è il capogruppo del M5S all’ARS, Antonio De Luca, che attacca frontalmente il presidente della Regione, Renato Schifani, accusandolo di “autocelebrazione” e spreco di denaro pubblico.

 

Secondo De Luca, il riconoscimento assegnato all’interno di un evento organizzato dall’assessora regionale all’Ambiente sarebbe “un premio farlocco”, costruito più per esaltare il governatore e alcuni esponenti della sua area politica che per valorizzare reali meriti in campo ambientale. Non a caso, tra i premiati figurano due nomi di peso della destra: il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno.

 

“Qualcuno dica a Schifani – dichiara De Luca – che un modo per conquistarsi la benevolenza dei siciliani esiste: fare cose utili, come abbattere le liste d’attesa. Invece preferisce autoattribuirsi riconoscimenti creati ad hoc, che non hanno alcuna credibilità”.

Il capogruppo pentastellato parla apertamente di “ridicolo”, ma soprattutto punta il dito sui costi dell’iniziativa. “Questa messinscena – afferma – la pagano i siciliani. Vogliamo sapere quanto: quanto è stato speso per la pubblicità sui media, per affittare il teatro, per le grafiche, per l’organizzazione. E lo scopriremo con un’interrogazione e con un accesso agli atti che presenteremo nei prossimi giorni”.

 

Per De Luca, il problema non è solo simbolico. “Si può discutere all’infinito sul valore di questi premi – aggiunge – ma farne uno pagato con soldi pubblici e finalizzato all’autocelebrazione politica è davvero troppo. Le conferenze stampa fasulle, come quella sull’azzeramento delle liste d’attesa, o le dichiarazioni che parlano di una Sicilia nel suo ‘momento d’oro’ evidentemente non bastavano più”.

La polemica arriva in un momento in cui la Regione è sotto pressione su diversi fronti, dalla sanità ai rifiuti, e si preannuncia destinata a infiammare i lavori parlamentari delle prossime settimane.

 









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...