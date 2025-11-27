25 novembre: la manifestazione al Palazzo di Giustizia di Marsala 

27/11/2025 13:35:00

Alla "panchina rossa" del Palazzo di Giustizia di Marsala si è svolta, martedì 25 novembre, la manifestazione in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, un momento sentito che ha riunito Istituzioni, rappresentanti del Foro e numerose associazioni del territorio, tutti uniti nel ribadire l’impegno comune contro la violenza di genere.

La cerimonia si è aperta con gli interventi tra gli altri di Adele Pipitone, Presidente del Comitato Pari Opportunità di Marsala; Giuseppe Spada, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; Alfonso Malato, Presidente del Tribunale di Marsala; Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica.



Ll’evento ha visto la preso partecipazione degli studenti del Liceo Pascasino–Giovanni XXIII e dei bambini del Nido d’Infanzia Comunale Sant’Anna “La Garderie”, testimonianza concreta dell’importanza di educare al rispetto fin dalla più giovane età.

All’iniziativa hanno partecipato decine di associazioni forensi e civili – tra cui Camera Civile e Penale, AIGA, Associazione Valle del Belice, ONDIF – insieme alle fondamentali realtà “Casa di Venere” e “Con Te Donna”, punti di riferimento imprescindibili nel supporto alle vittime sul territorio.



