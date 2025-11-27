25 novembre: la manifestazione al Palazzo di Giustizia di Marsala
Alla "panchina rossa" del Palazzo di Giustizia di Marsala si è svolta, martedì 25 novembre, la manifestazione in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, un momento sentito che ha riunito Istituzioni, rappresentanti del Foro e numerose associazioni del territorio, tutti uniti nel ribadire l’impegno comune contro la violenza di genere.
La cerimonia si è aperta con gli interventi tra gli altri di Adele Pipitone, Presidente del Comitato Pari Opportunità di Marsala; Giuseppe Spada, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; Alfonso Malato, Presidente del Tribunale di Marsala; Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica.
Ll’evento ha visto la preso partecipazione degli studenti del Liceo Pascasino–Giovanni XXIII e dei bambini del Nido d’Infanzia Comunale Sant’Anna “La Garderie”, testimonianza concreta dell’importanza di educare al rispetto fin dalla più giovane età.
All’iniziativa hanno partecipato decine di associazioni forensi e civili – tra cui Camera Civile e Penale, AIGA, Associazione Valle del Belice, ONDIF – insieme alle fondamentali realtà “Casa di Venere” e “Con Te Donna”, punti di riferimento imprescindibili nel supporto alle vittime sul territorio.
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ieri pomeriggio si è svolto “Degne di Nota”, un concerto nato come atto di denuncia, memoria e lotta contro ogni forma di violenza di...
In un territorio come il Trapanese, dove molte imprese sono a conduzione familiare, il legame tra l’azienda e il patrimonio personale dell’imprenditore è spesso molto stretto.
È il caso di Salvatore R.,...
È stato inaugurato ieri pomeriggio, 26 novembre, ad Alcamo, il nuovo Sportello di prossimità dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (Ulepe), attivato nell’ambito del convegno dedicato al tema “Giustizia di...
Dal 24 al 30 novembre 2025 Katia Store inaugura il suo Black Friday con saldi fino al 40% su tutte le categorie uomo e donna: abbigliamento, calzature, borse, accessori e profumeria. Una settimana che anticipa il clima delle...