Cultura

» Sociale
27/11/2025 13:35:00

25 novembre: la manifestazione al Palazzo di Giustizia di Marsala 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764247221-0-25-novembre-la-manifestazione-al-palazzo-di-giustizia-di-marsala.png

Alla "panchina rossa" del Palazzo di Giustizia di Marsala si è svolta, martedì 25 novembre, la manifestazione in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, un momento sentito che ha riunito Istituzioni, rappresentanti del Foro e numerose associazioni del territorio, tutti uniti nel ribadire l’impegno comune contro la violenza di genere.

 

La cerimonia si è aperta con gli interventi tra gli altri di Adele Pipitone, Presidente del Comitato Pari Opportunità di Marsala; Giuseppe Spada, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; Alfonso Malato, Presidente del Tribunale di Marsala; Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica.
 

Ll’evento ha visto la preso partecipazione degli studenti del Liceo Pascasino–Giovanni XXIII e dei bambini del Nido d’Infanzia Comunale Sant’Anna “La Garderie”, testimonianza concreta dell’importanza di educare al rispetto fin dalla più giovane età.

 

All’iniziativa hanno partecipato decine di associazioni forensi e civili – tra cui Camera Civile e Penale, AIGA, Associazione Valle del Belice, ONDIF – insieme alle fondamentali realtà “Casa di Venere” e “Con Te Donna”, punti di riferimento imprescindibili nel supporto alle vittime sul territorio.

 

 









