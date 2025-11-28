Sezioni
Cronaca
28/11/2025 07:04:00

28 Novembre: Mediobanca, prelievo fiscale sulle banche, leva volontaria in Francia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/28-novembre-mediobanca-prelievo-fiscale-sulle-banche-leva-volontaria-in-francia-450.png

E' il 28 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Caltagirone, Milleri e Lovaglio sono indagati per la scalata a Mediobanca. Avrebbero manipolato il mercato finanziario e ostacolato l’attività di vigilanza
• Il governo inasprisce il prelievo fiscale sulle banche ma lo fa senza accordo
• Dopo la Germania anche la Francia annuncia il ritorno alla leva su base volontaria e Crosetto si appresta ha presentare un disegno di legge in Parlamento
• La Germania ha un piano di 1.200 pagine per prepararsi a una guerra. Teme che Mosca possa attaccare entro il 2029
• Putin dice che per concedere una tregua l’Ucraina si deve ritirare e che il piano in 28 punti è buono ma per il futuro. A Kiev non s’aspettavano niente di diverso


• A Jenin, in Cisgiordania, i soldati israeliani hanno ucciso due palestinesi inermi. C’è un video
• È morta Sarah Beckstrom, una dei due soldati feriti nell’attentato di Washington. Aveva 20 anni. L’altro è grave
• Quando era a Kandahar, l’afghano che ha sparato in testa a due soldati della Guardia Nazionale a Washington, collaborava con la Cia
• Trump vuole imporre una tassa di 100 dollari ai turisti stranieri che vogliono visitare gli undici parchi naturali. Ci guadagnerà 1,4 miliardi di dollari
• I morti nell’incendio di Hong Kong sono 83, i dispersi 300. L’ipotesi di reato per i tre arrestati è di «corruzione»
• Meloni ha accettato il faccia a faccia con Schlein ma poi ha messo in difficoltà la segretaria del Pd invitando anche Conte
• Meloni piace agli italiani perché parla come mangia. La Schlein ha un linguaggio troppo alto e Conte ha troppo aplomb. L’analisi è della semiologa Giovanna Cosenza
• La Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto perché viola le direttive su habitat e appalti. Ma Salvini rimane ottimista
• La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann. È accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilij. Rischia l’ergastolo
• Al pronto soccorso di Bari una donna di 40 anni ha aggredito una pediatra e un’infermiera davanti alla figlia
• Oggi c’è lo sciopero generale contro la manovra. Fermi treni, autobus, aerei e scuole. Scioperano anche i giornalisti, ma per il rinnovo del contratto scaduto dieci anni fa
• Una partecipazione cinese nella Snam fa saltare un’operazione in Germania. E c’è chi ora ipotizza una fusione fra Snam e Terna per diluire la presenza azionaria di Pechino
• EssilorLuxottica dà il via alla settimana corta. Dal 1° gennaio operai e dipendenti dello stabilimento della Persol ne potranno usufruire per 20 settimane l’anno
• Tra i tre astronauti europei che andranno sulla Luna con la missione Nasa ci sarà un italiano. Gli altri due saranno un francese e un tedesco
• Dopo decenni la casa editrice russa Ass s’è accorta che It, il libro di Stephen King, si apre con un crimine su due omosessuali. Ha ritirato tutte le copie poiché vi si parla di «relazioni non tradizionali»
• Kevin Spacey è stato accusato di molestie da altri tre uomini. Il processo inizierà l’anno prossimo
• Papa Leone ha festeggiato il Ringraziamento con Erdoğan. Gli ha chiesto di mediare per porre fine alle «terza guerra mondiale a pezzi»
• Chiuse le indagini per finanziamento illecito e falso a carico del sindaco di Venezia Brugnaro. Si va verso il processo
• Caso Totti, la mamma di Ilary dice di aver chiamato i carabinieri perché temeva che Isabel potesse avere una crisi respiratoria. Lunedì il gip deciderà se archiviare la causa per abbandono di minore
• C’è una compatibilità tra le tracce trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e il Dna di Andrea Sempio. Ma non è detto che il colpevole sia lui
• Il licenziamento della maschera della Scala che gridò «Palestina libera» era illegittimo. Il teatro dovrà risarcire la donna e pagare le spese legali
• Un uomo alla guida di un furgone sulla A16 si è fermato in una piazzola di sosta per strangolare la moglie davanti al figlioletto di 3 anni. Salvata dalla polizia
• In Salento una donna innamorata di un prete si è messa a stalkerarlo. Era tanto ossessionata da avere tentato di investirlo
• A Padova sono state fermate quattro ragazzine che seminavano il panico in città a suon di aggressioni e furti
• In Europa League la Roma ha battuto il Midtjylland per 2 a 1 e il Bologna il Salisbugo per 4 a 1. Sconfitta, in Conference, la Fiorentina
• Judi Dench non ci vede più. La sua cecità le impedisce di guardare un’opera teatrale o un programma tv. A leggerle i copioni ci pensano amici e familiari
• Sono morti il figlio di Jackson Browne, Ethan (53 anni), il sassofonista di Baglioni Alessandro Tomei (53), la stilista scozzese Pam Hogg (66)

Titoli
Corriere della Sera: Ucraina, la linea dura di Putin
la Repubblica: Scala Mps-Mediobanca / «Manipolato il mercato»
La Stampa: Putin: tratto alle mie condizioni
Il Sole 24 Ore: Auto Ue sempre più Made in China
Avvenire: Le mine dello zar
Il Messaggero: Ucraina, le condizioni di Putin
Il Giornale: Scudo spaziale e leva, l’Italia si arma
Leggo: Culle vuote, l’allarme di Mattarella
Qn: Rispunta il servizio militare / Crosetto: leva volontaria
Il Fatto: Calta&C., «patti occulti» / d’accordo col governo
Libero: Scacco matto a Schlein e Conte
La Verità: Denatalità, la ricetta di re Sergio / «Migranti, migranti, migranti»
Il Mattino: Cresce il Sud, corre il Pnrr
il Quotidiano del Sud: Mediobanca, gli scalatori indagati per aggiotaggio
il manifesto: Fuori / i secondi
Domani: Patto occulto sul risiko bancario / Caltagirone e Lovaglio indagati



Cronaca | 2025-11-27 14:56:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/marsala-sabato-i-funerali-di-paola-danila-tranchida-250.jpg

Marsala, sabato i funerali di Paola Danila Tranchida

Si terranno sabato prossimo, 29 Novembre 2025, alle ore 11 in Chiesa Madre, nella centralissima Piazza della Repubblica, a Marsala, i funerali di Paola Danila Tranchida, la giovane avvocata scomparsa sabato scorso, in circostanze che hanno portato...







https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...