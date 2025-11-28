A Castellammare del Golfo la presentazione di “Veli di zucchero” di Anna Martano

28/11/2025 13:18:00

Sabato 29 novembre, alle 18.00, la Sala del Cinquecentenario di Castellammare del Golfo ospiterà la presentazione di “Veli di zucchero. Dolci e badie di Sicilia”, il nuovo volume di Anna Martano, gastronoma, giornalista, docente e Prefetto AIGS Sicilia.

Il libro, pubblicato da Ali&no Editrice, rappresenta un’approfondita ricerca sulla straordinaria tradizione dolciaria conventuale dell’isola.

Martano conduce il lettore in un percorso affascinante che attraversa secoli di storia, tra antichi conventi, ricettari custoditi gelosamente da monache e speziali, e preparazioni che hanno plasmato l’identità gastronomica siciliana. È un racconto che intreccia memoria, cultura, economia e territorio, ricostruendo il ruolo delle comunità religiose nella nascita di molti dei dolci simbolo dell’isola. «La pasticceria conventuale siciliana è il vero pilastro della Sicilia dolce – scrive l’autrice –. Attraverso le specialità dolciarie narro storia e cultura, luoghi e persone, offrendo nuovi percorsi e nuovi sguardi».

Veli di zucchero non è soltanto un omaggio al passato: accanto alle ricette antiche emergono interpretazioni contemporanee che testimoniano una tradizione viva, capace di rinnovarsi senza perderne l’essenza. Più che un ricettario, il volume è uno scrigno di conoscenze e suggestioni, un invito a scoprire – o riscoprire – un patrimonio dolciario che appartiene alla storia profonda della Sicilia. L’incontro è aperto al pubblico.



