Istituzioni

» Dai Comuni
28/11/2025 15:30:00

Domenica a Mazara la Half Marathon: ecco come cambia la viabilità 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/domenica-a-mazara-la-half-marathon-ecco-come-cambia-la-viabilita-450.jpg

Domenica 30 novembre torna la Half Marathon, giunta alla XXI edizione. Partenza alle 9.30 dal Lungomare Giuseppe Mazzini, all’altezza della scalinata di Piazza Mokarta. Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il Comando di Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 256/2025, che modifica viabilità e sosta per tutta la mattinata.

 

Gli atleti partiranno dal Lungomare Mazzini e proseguiranno lungo: Lungomare Giacomo Hopps, Lungomare San Vito, rotatoria di Viale Africa (giro di boa), poi di nuovo Lungomare San Vito e Lungomare Mazzini. Da lì il percorso si addentra in città: Via Mario Rapisardi, Corso Armando Diaz, Corso Umberto I, Via Tenente Gaspare Romano, Via Callimaco di Monteverde, Via Mons. La Cava, Via Daniele Ajello, Via Gian Giacomo Adria, Piazza Regina, Via Molo Comandante Caito, Piazzale Giovan Battista Quinci, per poi rientrare sul Lungomare Giuseppe Mazzini.

 

Le limitazioni alla circolazione

Per domenica 30 novembre 2025, scattano le seguenti misure: Dalle 00:00 alle 13:00 (o fino a cessate esigenze):
Divieto di fermata su tutte le strade comprese nel percorso: Lungomare Mazzini, Hopps e San Vito, Via Rapisardi, Corso Diaz (tra Rapisardi e Piazza Mokarta), Corso Umberto I, Via Tenente Gaspare Romano, Via Callimaco di Monteverde, Via Mons. La Cava, Via Daniele Ajello, Via Gian Giacomo Adria, Piazza Regina, Via Molo Comandante Caito, Piazzale Quinci.

  •  
  • Dalle 07:00 alle 13:00 (o fino a cessate esigenze): Divieto di transito lungo tutto il percorso di gara e nelle strade che vi si immettono. Il Lungomare resterà dunque chiuso per tutta la durata della competizione. L’amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti.









