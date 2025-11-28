Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
28/11/2025 11:54:00

Mazara, incontro gratuito di educazione finanziaria con “Conversazioni sul Denaro”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764327513-0-mazara-incontro-gratuito-di-educazione-finanziaria-con-conversazioni-sul-denaro.jpg

Lunedì 2 dicembre, alle 18, il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo (via Carmine 15) accoglierà una nuova tappa di “Conversazioni sul Denaro”, il programma gratuito di educazione finanziaria promosso dalla Banking Academy – ESG Italy di UniCredit.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per offrire strumenti concreti e consapevolezza nella gestione del denaro, affrontando temi che incidono sulle scelte economiche quotidiane. Il focus dell’incontro sarà “Mi prendo cura: come gestire il denaro per avere cura di sé e dei propri cari”, un tema che intreccia responsabilità economica, benessere personale e dimensione familiare. Al dibattito interverranno Vincenzo Lapiccirella (Responsabile Retail Business Sicilia – UniCredit), Clara Morelli (Chora & Will Media), l’economista Alessandro Cascavilla (Università Unitelma Sapienza), la filosofa Maura Gancitano (co-fondatrice TLON), Giannalisa Fontana (Responsabile Retail Business Management Sicilia – UniCredit) e Ivana Neffat, coordinatrice della Banking Academy. L’edizione 2025 del programma UniCredit ha approfondito il legame tra competenze finanziarie e momenti chiave della vita: scelte familiari, progetti personali, percorsi professionali. L’obiettivo è leggere il denaro non solo come risorsa tecnica, ma come strumento per costruire autonomia, possibilità e futuro, riconoscendo allo stesso tempo i condizionamenti culturali e di genere che spesso influenzano le decisioni economiche. Il progetto si distingue anche per i podcast realizzati con Chora & Will Media e per i laboratori finanziari curati con TLON, che hanno rafforzato l’approccio divulgativo e partecipato dell’iniziativa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.









Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...