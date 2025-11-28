Mazara, incontro gratuito di educazione finanziaria con “Conversazioni sul Denaro”

28/11/2025 11:54:00

Lunedì 2 dicembre, alle 18, il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo (via Carmine 15) accoglierà una nuova tappa di “Conversazioni sul Denaro”, il programma gratuito di educazione finanziaria promosso dalla Banking Academy – ESG Italy di UniCredit.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per offrire strumenti concreti e consapevolezza nella gestione del denaro, affrontando temi che incidono sulle scelte economiche quotidiane. Il focus dell’incontro sarà “Mi prendo cura: come gestire il denaro per avere cura di sé e dei propri cari”, un tema che intreccia responsabilità economica, benessere personale e dimensione familiare. Al dibattito interverranno Vincenzo Lapiccirella (Responsabile Retail Business Sicilia – UniCredit), Clara Morelli (Chora & Will Media), l’economista Alessandro Cascavilla (Università Unitelma Sapienza), la filosofa Maura Gancitano (co-fondatrice TLON), Giannalisa Fontana (Responsabile Retail Business Management Sicilia – UniCredit) e Ivana Neffat, coordinatrice della Banking Academy. L’edizione 2025 del programma UniCredit ha approfondito il legame tra competenze finanziarie e momenti chiave della vita: scelte familiari, progetti personali, percorsi professionali. L’obiettivo è leggere il denaro non solo come risorsa tecnica, ma come strumento per costruire autonomia, possibilità e futuro, riconoscendo allo stesso tempo i condizionamenti culturali e di genere che spesso influenzano le decisioni economiche. Il progetto si distingue anche per i podcast realizzati con Chora & Will Media e per i laboratori finanziari curati con TLON, che hanno rafforzato l’approccio divulgativo e partecipato dell’iniziativa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



