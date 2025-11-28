Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
28/11/2025 06:00:00

Pellegrino spinge per l’unità del centrodestra. Ma a Marsala le scelte restano in stallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/pellegrino-spinge-per-l-unita-del-centrodestra-ma-a-marsala-le-scelte-restano-in-stallo-450.jpg

Per l’onorevole Stefano Pellegrino l’unità del centrodestra è un valore non negoziabile. Lo ripete da settimane: più candidati significherebbero solo divisioni e nomi “inutili”. Eppure, in un telegiornale locale, ha aggiunto un dettaglio significativo: Nicola Fici non tornerà nel centrosinistra, resterà nel centrodestra «con il ruolo che gli verrà affidato». Una posizione che apre scenari ancora tutti da chiarire.

Pellegrino ha inoltre dichiarato di avere avviato interlocuzioni con Nicola Catania (FdI), Mimmo Turano (Lega) e Luca Sbardella (FdI) per arrivare al nome del candidato sindaco di Marsala.

 

Grillo corre per il bis

Massimo Grillo non fa passi indietro. Ha già avviato la campagna elettorale e correrà con cinque liste a sostegno. Con lui, oggi, ci sono Enzo Sturiano e lo stesso Pellegrino. Il sindaco intanto continua il giro nei quartieri: mercoledì a Strasatti ha parlato di sicurezza, annunciando una ordinanza antibivacco sperimentale, valida un mese, nelle piazze più critiche.

Presenti all’incontro anche il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe D’Alessandro. «All’arrivo – ha spiegato Grillo – abbiamo assistito a una lite in piazza Strasatti. Un episodio che conferma quanto sia necessario intervenire». Tra gli impegni presi: potenziamento dell’illuminazione nelle aree sensibili, maggiore presenza della Municipale e iniziative sociali nelle piazze.

 

Liste incomplete: nessuno è pronto

Il vero nodo sono le liste. A destra come a sinistra, tutti lavorano ma nessuno ha la lista completa. Mancano i nomi, mancano le candidature. Per ogni lista servono 24 candidati, ma oggi si vedono più contenitori vuoti che squadre pronte.

Annalisa Trono è candidata e, nonostante i rumors, non sarà nella lista di Fratelli d’Italia. Sarà invece nella lista di Eleonora Lo Curto e Mimmo Turano. Nessuna accoppiata con Oreste Alagna. Lo stesso Alagna – ex assessore di Grillo – ha precisato di avere avuto solo alcune interlocuzioni con esponenti politici, ma di non avere preso impegni: «Non lo farò finché non vedrò progetti chiari e nomi davvero spendibili».

 

Eugenio Domingo resta in corsa

Non si ritira. Dopo un lieve problema di salute, Eugenio Domingo ha ripreso gli incontri ed è tornato a fare campagna elettorale. Le voci su un suo passo indietro, almeno per ora, sono infondate.









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...