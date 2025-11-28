Sezioni
Cronaca

» Incidenti
28/11/2025 11:51:00

Terribile scontro fra tre auto sulla Palermo-Sciacca: due morti e tre feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/terribile-scontro-fra-tre-auto-sulla-palermo-sciacca-due-morti-e-tre-feriti-450.jpg

Ancora morti sulle strade siciliane, ancora morti, purtroppo, sulla Palermo-Sciacca. Un drammatico incidente sulla SS624, in un curvone tra Monreale e Altofonte, è costato la vita a due persone. Altre tre sono rimaste ferite.

 

Tre le auto coinvolte nello scontro. Quando i soccorsi sono arrivati, la scena era drammatica: vigili del fuoco al lavoro per tirare fuori i passeggeri dalle lamiere contorte, ambulanze del 118, carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. I feriti sono stati trasportati al Civico di Palermo.

 

La strada statale è stata chiusa all’altezza del km 8,400. Traffico paralizzato e deviazioni obbligatorie lungo la provinciale 69 bis, con uscita e rientro dagli svincoli di Giacalone e Altofonte. Un’altra tragedia su un’arteria che continua a essere teatro di incidenti gravissimi.









