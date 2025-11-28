Sicilia, venerdì di nuvole e ultimi piovaschi. Poi il weekend torna il sole

Un’altra giornata dal sapore pienamente invernale per la Sicilia, ma con un quadro in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Le previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi, venerdì 28 novembre 2025, indicano un tempo variabile, qualche fenomeno isolato e un generale rialzo delle temperature massime.
Cielo coperto al Nord dell’isola, variabile altrove
La fascia costiera settentrionale – tra Trapanese, Palermitano e Messinese – sarà la più grigia, con nuvolosità estesa ma senza precipitazioni di rilievo nelle ore centrali della giornata. Possibili piovaschi sparsi nel pomeriggio, soprattutto sulle zone tirreniche più esposte.
Sul versante meridionale arriveranno solo annuvolamenti intermittenti, mentre sulla costa ionica e nelle aree interne la nuvolosità sarà irregolare e tenderà a dissolversi dalla serata, lasciando spazio ad ampie schiarite.
Temperature fresche ma in lieve risalita
I valori massimi torneranno leggermente a salire, mentre i minimi caleranno ancora un po’. Questi i picchi previsti:
Agrigento, Siracusa: 7°
Palermo, Trapani: 8°
Messina: 9°
Catania, Ragusa: 6°
Caltanissetta: 5°
Enna: 4°
Una giornata fredda, ma senza scossoni.
I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con qualche rinforzo locale; mari mossi o molto mossi, soprattutto sul versante tirrenico.
Il quadro meteo del weekend
L’instabilità è ormai agli sgoccioli. Il vortice depressionario ancora attivo sul basso Tirreno si sposterà rapidamente verso lo Ionio, per poi perdersi nei Balcani. Ma qualche effetto si farà sentire ancora:
Sabato: residue correnti nord-occidentali porteranno piovaschi su Palermitano e Messinese, con nevicate sull’Etna dai 1400/1700 metri. Altrove tempo stabile.
Domenica: ritorna l’alta pressione. Sole su tutta la Sicilia, temperature in risalita e solo una lieve variabilità sul Messinese tirrenico.