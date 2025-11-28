Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
28/11/2025 08:30:00

Sicilia, venerdì di nuvole e ultimi piovaschi. Poi il weekend torna il sole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764315238-0-sicilia-venerdi-di-nuvole-e-ultimi-piovaschi-poi-il-weekend-torna-il-sole.jpg

Un’altra giornata dal sapore pienamente invernale per la Sicilia, ma con un quadro in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Le previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi, venerdì 28 novembre 2025, indicano un tempo variabile, qualche fenomeno isolato e un generale rialzo delle temperature massime.

 

Cielo coperto al Nord dell’isola, variabile altrove

La fascia costiera settentrionale – tra Trapanese, Palermitano e Messinese – sarà la più grigia, con nuvolosità estesa ma senza precipitazioni di rilievo nelle ore centrali della giornata. Possibili piovaschi sparsi nel pomeriggio, soprattutto sulle zone tirreniche più esposte.

Sul versante meridionale arriveranno solo annuvolamenti intermittenti, mentre sulla costa ionica e nelle aree interne la nuvolosità sarà irregolare e tenderà a dissolversi dalla serata, lasciando spazio ad ampie schiarite.

 

Temperature fresche ma in lieve risalita

I valori massimi torneranno leggermente a salire, mentre i minimi caleranno ancora un po’. Questi i picchi previsti:

Agrigento, Siracusa: 7°

Palermo, Trapani: 8°

Messina: 9°

Catania, Ragusa: 6°

Caltanissetta: 5°

Enna: 4°

Una giornata fredda, ma senza scossoni.

I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con qualche rinforzo locale; mari mossi o molto mossi, soprattutto sul versante tirrenico.

 

Il quadro meteo del weekend

L’instabilità è ormai agli sgoccioli. Il vortice depressionario ancora attivo sul basso Tirreno si sposterà rapidamente verso lo Ionio, per poi perdersi nei Balcani. Ma qualche effetto si farà sentire ancora:

Sabato: residue correnti nord-occidentali porteranno piovaschi su Palermitano e Messinese, con nevicate sull’Etna dai 1400/1700 metri. Altrove tempo stabile.

Domenica: ritorna l’alta pressione. Sole su tutta la Sicilia, temperature in risalita e solo una lieve variabilità sul Messinese tirrenico.









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...