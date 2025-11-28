Rifiuti, dalla Regione meno ai Comuni virtuosi e di più a quelli che hanno costi extra ...

28/11/2025 12:17:00

La Regione Siciliana ha pubblicato due decreti che stanziano 45 milioni di euro destinati agli enti locali per compensare i costi del sistema rifiuti. Ma la ripartizione delle somme crea più di un paradosso: chi è virtuoso nella raccolta differenziata riceverà meno, mentre i Comuni che hanno sostenuto “extra costi” perché conferivano i rifiuti in impianti Tmb in sofferenza incassano contributi molto più consistenti.

Il meccanismo distingue due linee di finanziamento:

• 25 milioni per i Comuni che nel 2024 hanno conferito ai Tmb di Catania-Coda Volpe (Sicula Trasporti) e di Ragusa-Cava dei Modicani (Iblue), costretti a spedire fuori regione migliaia di tonnellate di scarti.

• 20 milioni per i Comuni “virtuosi”, cioè quelli che superano il 60% di raccolta differenziata, in tutto 289 su 390 in Sicilia.

Gli allegati ai decreti confermano il divario: Catania da sola assorbe un terzo dei fondi sugli extra costi (oltre 8,4 milioni) , mentre centinaia di piccoli Comuni che differenziano oltre il 65% riceveranno contributi medi molto più bassi.

Trapani: 213 mila euro come Comune virtuoso

Tra le realtà di maggior peso demografico, Trapani rientra nell’elenco dei 289 Comuni virtuosi della Sicilia che hanno superato il 60% di raccolta differenziata.

Per il capoluogo il contributo complessivo è di 213.057,35 euro (66,49% di differenziata).

Un risultato coerente con l’andamento degli ultimi anni e che posiziona Trapani fra i primi capoluoghi siciliani per performance ambientale.

I Comuni della provincia: chi prende cosa

La provincia di Trapani è presente in entrambi gli elenchi: sia tra i beneficiari degli extra costi (17 Comuni) sia nell’elenco dei virtuosi.

I Comuni con extra costi (DDG 1813)

Secondo i dati del decreto, 17 Comuni trapanesi hanno conferito nel 2024 ai due Tmb di Catania e Ragusa e quindi accedono al contributo di 120 €/tonnellata per i costi del trasferimento fuori regione.

L’allegato “A” conferma la presenza della provincia nelle SRR che hanno conferito a Catania e Ragusa .

L’importo varia a seconda del volume di rifiuti prodotto: in tutta la Sicilia orientale i grandi centri – Catania, Siracusa, Messina – dominano la classifica, ma nella provincia di Trapani una parte significativa dei Comuni ha comunque diritto al ristoro.

I Comuni virtuosi (DDG 1814)

Trapani non è sola. Fra i 289 Comuni che superano il 60% di raccolta differenziata spiccano, nella nostra provincia, diverse realtà medio-grandi e quasi tutte quelle di dimensione minore.

Negli allegati ufficiali sono elencati i beneficiari delle risorse dedicate alle performance di differenziata .

Si tratta di contributi proporzionati alla popolazione e alla percentuale di raccolta differenziata.

Il paradosso: chi è virtuoso prende meno

Il sistema dei due decreti genera un evidente squilibrio:

• Comuni molto in difficoltà, con percentuali di differenziata anche sotto il 40%, ricevono contributi milionari.

• Comuni virtuosi, che hanno investito e raggiunto risultati importanti, dividono un fondo di 20 milioni tra quasi 300 enti.

Il caso più eclatante è Catania – 37% di differenziata – che riceve oltre 8,4 milioni di euro, mentre città come Trapani o Ragusa, con percentuali superiori al 65%, ottengono poco più di 200 mila euro.

Una scelta che rischia di alimentare l’eterna contraddizione del sistema rifiuti siciliano: conviene più gestire male che gestire bene.



