Castelvetrano, Alberi per il Futuro: gli studenti del "Di Matteo" coltivano il domani

28/11/2025 17:00:00

Un cortile scolastico che diventa luogo di impegno civico e semina di consapevolezza. Si è svolta lunedì mattina, presso l’Istituto Comprensivo Di Matteo, l’iniziativa “Alberi per il Futuro”, giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cura del territorio.

Protagonisti gli studenti delle classi 1B, 1D e 1E della scuola secondaria di primo grado, che hanno presentato i lavori realizzati sul tema dell’educazione ambientale e partecipato alla piantumazione di due alberelli di melograno, simboli di rinascita, fertilità e legame con la nostra terra.

L’evento rientra nel progetto nazionale promosso dal Movimento 5 Stelle e ha visto la presenza dell’On. Cristina Ciminnisi, del rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Castelvetrano Salvatore Di Benedetto e del coordinatore provinciale Patrick Cirrincione. Una collaborazione che continua: lo scorso anno la scuola aveva già accolto quattro alberi di agrumi, oggi pienamente inseriti negli spazi verdi dell’istituto.

Coinvolgere i ragazzi in attività concrete legate all’ambiente significa, per la scuola, “offrire strumenti per comprendere il valore degli alberi e la responsabilità delle scelte quotidiane”. Lo ha ricordato anche la dirigente scolastica, sottolineando come ogni gesto educativo sia un invito “a guardare al futuro con attenzione e rispetto verso ciò che ci circonda”. Un ringraziamento è stato rivolto agli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso fatto di riflessioni, partecipazione e impegno.

Un albero non cambia il mondo da solo, ma può essere l’inizio di un cammino condiviso. E ogni iniziativa come questa lo dimostra.

****

Si accendono le stelle al Capuana: successo per l’Open Day 2025



Per un giorno, il Capuana si è trasformato in un universo da esplorare. L’Open Day 2025, interamente dedicato allo spazio, ha animato la scuola con laboratori, attività creative e momenti di incontro che hanno coinvolto bambini, famiglie e docenti.

Tra “pianeti” di idee e “costellazioni” di giochi, ogni angolo dell’istituto è diventato uno spazio da attraversare: storie di astronauti e marziani, laboratori di coding, colori e costruzioni che hanno preso la forma di razzi e astronavi. Maschere, marionette e piccoli manufatti hanno animato biblioteca, aula multimediale e spazi comuni, trasformandoli in luoghi di scoperta e condivisione.

Il Progetto Continuità ha unito scuole e famiglie: i bambini dell’Infanzia hanno presentato un emozionante Kamishibai e partecipato ad attività motorie guidate, mentre i genitori hanno potuto conoscere i futuri insegnanti delle classi prime e visitare gli ambienti della scuola. Anche il plesso dell’Infanzia ha brillato con attività STEAM, laboratori di coding, pittura e giochi motori.

Non sono mancate le lingue straniere e i canti corali, che hanno aggiunto note di viaggio e armonia a una giornata trascorsa tra entusiasmo e curiosità.

Un Open Day che ha acceso sorrisi e sogni: come ricorda Joyce, ogni bambino ha compiuto un piccolo passo verso ciò che sceglierà di diventare domani.



