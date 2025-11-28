Mazara del Vallo, il 5 dicembre allo stadio Nino Vaccara la II “Partita della Solidarietà”

28/11/2025 15:14:00

Una mattinata di sport, entusiasmo e impegno sociale attende Mazara del Vallo il 5 dicembre 2025, quando allo stadio comunale Nino Vaccara, dalle 8.30, andrà in scena la II Edizione della “Partita della Solidarietà – IN GOL PER BORGO BLU e CORRO per Dà”. L’iniziativa è organizzata dalla ASD Selinunte Italia e dalla Old Soccer Team Mazara, con la collaborazione delle scuole e di numerose realtà sportive del territorio. L’obiettivo dell’evento è concreto e condiviso: raccogliere fondi destinati a Borgo Blu e all’associazione Corro per Dà per la realizzazione di una nuova aula multimediale aperta a tutte le associazioni del territorio. Un progetto che trasforma la solidarietà in un luogo reale, pensato per accogliere idee, inclusione e nuove opportunità educative. Protagonisti della giornata saranno anche gli studenti delle tante scuole che hanno aderito, pronti a riempire le tribune con la loro energia. Una presenza che rende l’evento non solo sportivo, ma anche educativo, perché avvicina i più giovani ai valori della partecipazione e della condivisione. Il programma prevede un’alternanza di incontri e gare: dopo le attività che coinvolgeranno gli studenti e l’associazione Mimì Rodolico, il campo ospiterà la sfida tra i Comici Siciliani e gli Amici di Borgo Blu, un appuntamento all’insegna del divertimento e della vicinanza. A seguire, la seconda gara: Old Soccer Mazara vs Selinunte Italia, chiuderà la mattinata sportiva con una competizione dal forte valore simbolico.



