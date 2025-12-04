Giornata di supervisione tecnica per le ginnaste della Marsala Gym Lab

04/12/2025 14:00:00

Sabato 29 novembre in casa Marsala Gym Lab trenta ginnaste siciliane si sono riunite per una giornata all'insegna della bella ginnastica sotto la supervisione della Tecnica Nazionale Professoressa Angela Marchese, responsabile del settore agonistico della Ionica Gym di Catania. L'esperienza, la professionalità e la competenza della Marchese è stata messa a disposizione delle ginnaste della società organizzatrice Marsala Gym Lab ma anche di quelle delle Società Gymtech, Baharia Sport Center, Flying Gymnasts, Marinella, Ercole e Artistica Bonagia che hanno aderito all'iniziativa spinte dalla convinzione che crescere insieme è più bello oltreché dalla passione che anima atlete, tecnici e famiglie. Ad accompagnare le atlete in una giornata di pura, gentile e cordiale formazione i tecnici Luciano Santuccio, Paola Marramaldo, Leandro Montalbano, Claudio Galante, Giovanni Tarantino, Paola Mammano, Viviana Tripoli, Elisa Catanese, Ginevra Civiletti, Aldo Ferraro, Manfredi Lawrental, Simona Galfano, Bruno Tumbarello e Gilda Tortorici.

Così i tecnici della Asd Marsala Gym Lab, organizzatrice dello stage: "È stata una piacevolissima giornata di ginnastica. Siamo stati onorati di accogliere le ginnaste e i tecnici nella nostra Scuola e di poter seguire le indicazioni che Angela con cura ci ha fornito. Le ginnaste hanno avuto la possibilità non solo di lavorare insieme ma anche di socializzare, divertirsi e condividere momenti di convivialità. Siamo felici di poter riproporre lo stesso stage nei mesi a venire, certi che allenarsi insieme è ancora più bello".



