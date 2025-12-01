Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
01/12/2025 14:28:00

Scherma, il mazarese Tranchida trionfa e dedica la vittoria alla mamma Cristina Gallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764595915-0-scherma-il-mazarese-tranchida-trionfa-e-dedica-la-vittoria-alla-mamma-cristina-gallo.jpg

Questa mattina, nella 2ª Prova del Circuito Nazionale Master 2025-26, Vincenzo Tranchida ha conquistato il 1º posto nella sciabola.


Tranchida è figlio della professoressa Maria Cristina Gallo, l'insegnante morta per un cancro diagnosticato in ritardo. La sua denuncia ha fatto scoppiare il caso dei referti istologici in ritardo all'Asp di Trapani. Vincenzo ha dedicato la vittoria alla mamma.

L’esordio nella nuova categoria non ha intimorito l’atleta trapanese, che fin dal girone ha dimostrato una brillante forma: 5 vittorie su 5 assalti, che gli sono valse la qualificazione diretta ai quarti di finale.
 

Nei quarti, Tranchida domina l’incontro contro l’atleta Pontoriere della Virtus Scherma Roma – Lame Tricolori, chiudendo con un netto 10-3.

In semifinale affronta e supera l’atleta De Santis del Club Scherma L’Aquila 99 con il punteggio di 10-7, mostrando lucidità e continuità tecnica.
La finalissima, tutta siciliana, vede Tranchida opposto a un atleta de Il Discobolo Sciacca: ancora una volta, la sciabola dell’atleta della Campobello Scherma ha la meglio, imponendosi 10-6 e aggiudicandosi il meritatissimo primo posto.

Un successo importante non solo per il risultato, ma perché segna l’esordio ufficiale di Tranchida in questa categoria, subito trasformato in una vittoria dal forte valore simbolico e sportivo.


Tranchida è atleta tesserato per la Campobello Scherma TP, allenato dal maestro Giuseppe Pugliese di Mazara del Vallo.









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...