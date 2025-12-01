Scherma, il mazarese Tranchida trionfa e dedica la vittoria alla mamma Cristina Gallo

01/12/2025 14:28:00

Questa mattina, nella 2ª Prova del Circuito Nazionale Master 2025-26, Vincenzo Tranchida ha conquistato il 1º posto nella sciabola.



Tranchida è figlio della professoressa Maria Cristina Gallo, l'insegnante morta per un cancro diagnosticato in ritardo. La sua denuncia ha fatto scoppiare il caso dei referti istologici in ritardo all'Asp di Trapani. Vincenzo ha dedicato la vittoria alla mamma.

L’esordio nella nuova categoria non ha intimorito l’atleta trapanese, che fin dal girone ha dimostrato una brillante forma: 5 vittorie su 5 assalti, che gli sono valse la qualificazione diretta ai quarti di finale.



Nei quarti, Tranchida domina l’incontro contro l’atleta Pontoriere della Virtus Scherma Roma – Lame Tricolori, chiudendo con un netto 10-3.

In semifinale affronta e supera l’atleta De Santis del Club Scherma L’Aquila 99 con il punteggio di 10-7, mostrando lucidità e continuità tecnica.

La finalissima, tutta siciliana, vede Tranchida opposto a un atleta de Il Discobolo Sciacca: ancora una volta, la sciabola dell’atleta della Campobello Scherma ha la meglio, imponendosi 10-6 e aggiudicandosi il meritatissimo primo posto.

Un successo importante non solo per il risultato, ma perché segna l’esordio ufficiale di Tranchida in questa categoria, subito trasformato in una vittoria dal forte valore simbolico e sportivo.



Tranchida è atleta tesserato per la Campobello Scherma TP, allenato dal maestro Giuseppe Pugliese di Mazara del Vallo.



