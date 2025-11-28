Natale a Custonaci, il Presepe Vivente nella Grotta Mangiapane incanta ancora

28/11/2025 09:52:00

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del Natale siciliano: il Presepe Vivente di Custonaci, giunto alla sua 41ª edizione e ormai riconosciuto come una delle rappresentazioni più affascinanti dell’isola. La magia nasce all’interno della celebre Grotta Mangiapane, nel borgo di Scurati, un luogo che sembra fatto apposta per ospitare la rievocazione della Natività.

Ogni edizione attira migliaia di visitatori, affascinati da un evento che coinvolge più di 160 figuranti tra attori, artigiani, volontari e abitanti del posto. Il percorso guidato si snoda attraverso scene di vita quotidiana, antichi mestieri e ambientazioni che rimandano fedelmente all’atmosfera della Betlemme evangelica.

La Grotta Mangiapane, con le sue case costruite all’interno di un’enorme cavità naturale, è da sola un patrimonio culturale. In origine fu davvero abitata da famiglie e pastori, un dettaglio che rende la rappresentazione ancora più autentica. Oggi, oltre a essere visitata tutto l’anno, la grotta fa parte della riserva naturale di Monte Cofano, una delle aree paesaggistiche più spettacolari della provincia.

Durante il periodo natalizio, questo scenario unico si illumina con fiaccole, lanterne e padelle romane che creano un’atmosfera calda e senza tempo. L’edizione 2025 del Presepe Vivente sarà aperta al pubblico nelle seguenti date:

• dal 25 al 28 dicembre 2025

• dal 3 al 6 gennaio 2026

Come da tradizione, il presepe sarà arricchito da numerose iniziative collaterali, tra cui concerti, laboratori culturali, visite al museo, degustazioni e un piccolo villaggio gastronomico con prodotti tipici e intrattenimento.

Un evento che unisce storia, devozione e tradizione siciliana, regalando ai visitatori un’esperienza capace di emozionare grandi e piccoli.



