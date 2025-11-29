Meteo ancora instabile in Sicilia. Allerta gialla anche nel Trapanese

29/11/2025 09:00:00

La Sicilia si sveglia sotto un cielo ancora incerto. La Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso n. 25332, valido fino alla mezzanotte di oggi, sabato 29 novembre: sulle aree settentrionali e orientali dell’Isola resta attiva l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Non si parla di fenomeni estesi o particolarmente intensi, ma le prossime ore richiedono prudenza soprattutto nei centri abitati e nelle zone a ridosso dei rilievi.

Dove scatta l’allerta

Le province monitorate sono quattro:

Palermo , con particolare attenzione alla fascia tirrenica: possibili rovesci isolati o sparsi, localmente moderati.

, con particolare attenzione alla fascia tirrenica: possibili rovesci isolati o sparsi, localmente moderati. Messina , la più esposta: rischio sia sul Tirreno che sullo Ionio, comprese le Eolie, con piogge intermittenti e vento forte da nord.

, la più esposta: rischio sia sul Tirreno che sullo Ionio, comprese le Eolie, con piogge intermittenti e vento forte da nord. Trapani , coinvolta nei settori occidentali e settentrionali (Egadi incluse): la situazione resta sotto controllo, ma l’invito è a prestare attenzione a eventuali scrosci improvvisi.

, coinvolta nei settori occidentali e settentrionali (Egadi incluse): la situazione resta sotto controllo, ma l’invito è a prestare attenzione a eventuali scrosci improvvisi. Catania, interessata marginalmente nella parte nord, soprattutto nelle zone che confinano con il Messinese.

Le altre province restano in verde, senza criticità particolari.

Il quadro generale: instabilità sparsa e venti settentrionali

Le previsioni dell’Aeronautica Militare indicano una Sicilia divisa in due:

sul versante tirrenico , nuvolosità più compatta e possibilità di qualche pioggia,

, nuvolosità più compatta e possibilità di qualche pioggia, sul resto dell’isola, cielo irregolarmente nuvoloso ma in un contesto più asciutto.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, moderati con locali rinforzi. Mari da mossi a molto mossi, soprattutto tra Tirreno e Canale di Sicilia.

Le temperature si manterranno su valori autunnali: lievissimo rialzo delle massime, minime in leggero calo.

Il meteo a Trapani

Su Trapani si profila una giornata grigia con qualche pioggia a metà mattinata.

Temperature: fra 13°C e 16°C

fra 13°C e 16°C Cielo: nuvolosità di passaggio, senza fenomeni significativi

nuvolosità di passaggio, senza fenomeni significativi Venti: moderati da Nord-Ovest per tutto il giorno

moderati da Nord-Ovest per tutto il giorno Mare: molto mosso

molto mosso Picco UV: 1.3 alle ore 13

Una giornata tipicamente autunnale, ventilata ma senza particolari criticità.



