Meteo ancora instabile in Sicilia. Allerta gialla anche nel Trapanese

La Sicilia si sveglia sotto un cielo ancora incerto. La Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso n. 25332, valido fino alla mezzanotte di oggi, sabato 29 novembre: sulle aree settentrionali e orientali dell’Isola resta attiva l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Non si parla di fenomeni estesi o particolarmente intensi, ma le prossime ore richiedono prudenza soprattutto nei centri abitati e nelle zone a ridosso dei rilievi.
Dove scatta l’allerta
Le province monitorate sono quattro:
- Palermo, con particolare attenzione alla fascia tirrenica: possibili rovesci isolati o sparsi, localmente moderati.
- Messina, la più esposta: rischio sia sul Tirreno che sullo Ionio, comprese le Eolie, con piogge intermittenti e vento forte da nord.
- Trapani, coinvolta nei settori occidentali e settentrionali (Egadi incluse): la situazione resta sotto controllo, ma l’invito è a prestare attenzione a eventuali scrosci improvvisi.
- Catania, interessata marginalmente nella parte nord, soprattutto nelle zone che confinano con il Messinese.
Le altre province restano in verde, senza criticità particolari.
Il quadro generale: instabilità sparsa e venti settentrionali
Le previsioni dell’Aeronautica Militare indicano una Sicilia divisa in due:
- sul versante tirrenico, nuvolosità più compatta e possibilità di qualche pioggia,
- sul resto dell’isola, cielo irregolarmente nuvoloso ma in un contesto più asciutto.
I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, moderati con locali rinforzi. Mari da mossi a molto mossi, soprattutto tra Tirreno e Canale di Sicilia.
Le temperature si manterranno su valori autunnali: lievissimo rialzo delle massime, minime in leggero calo.
Il meteo a Trapani
Su Trapani si profila una giornata grigia con qualche pioggia a metà mattinata.
- Temperature: fra 13°C e 16°C
- Cielo: nuvolosità di passaggio, senza fenomeni significativi
- Venti: moderati da Nord-Ovest per tutto il giorno
- Mare: molto mosso
- Picco UV: 1.3 alle ore 13
Una giornata tipicamente autunnale, ventilata ma senza particolari criticità.