Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
29/11/2025 09:00:00

Meteo ancora instabile in Sicilia. Allerta gialla anche nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/1764404068-0-meteo-ancora-instabile-in-sicilia-allerta-gialla-anche-nel-trapanese.jpg

La Sicilia si sveglia sotto un cielo ancora incerto. La Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso n. 25332, valido fino alla mezzanotte di oggi, sabato 29 novembre: sulle aree settentrionali e orientali dell’Isola resta attiva l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Non si parla di fenomeni estesi o particolarmente intensi, ma le prossime ore richiedono prudenza soprattutto nei centri abitati e nelle zone a ridosso dei rilievi.

 

Dove scatta l’allerta

Le province monitorate sono quattro:

  • Palermo, con particolare attenzione alla fascia tirrenica: possibili rovesci isolati o sparsi, localmente moderati.
  • Messina, la più esposta: rischio sia sul Tirreno che sullo Ionio, comprese le Eolie, con piogge intermittenti e vento forte da nord.
  • Trapani, coinvolta nei settori occidentali e settentrionali (Egadi incluse): la situazione resta sotto controllo, ma l’invito è a prestare attenzione a eventuali scrosci improvvisi.
  • Catania, interessata marginalmente nella parte nord, soprattutto nelle zone che confinano con il Messinese.

Le altre province restano in verde, senza criticità particolari.

 

Il quadro generale: instabilità sparsa e venti settentrionali

Le previsioni dell’Aeronautica Militare indicano una Sicilia divisa in due:

  • sul versante tirrenico, nuvolosità più compatta e possibilità di qualche pioggia,
  • sul resto dell’isola, cielo irregolarmente nuvoloso ma in un contesto più asciutto.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, moderati con locali rinforzi. Mari da mossi a molto mossi, soprattutto tra Tirreno e Canale di Sicilia.

Le temperature si manterranno su valori autunnali: lievissimo rialzo delle massime, minime in leggero calo.

 

Il meteo a Trapani

Su Trapani si profila una giornata grigia con qualche pioggia a metà mattinata.

  • Temperature: fra 13°C e 16°C
  • Cielo: nuvolosità di passaggio, senza fenomeni significativi
  • Venti: moderati da Nord-Ovest per tutto il giorno
  • Mare: molto mosso
  • Picco UV: 1.3 alle ore 13

Una giornata tipicamente autunnale, ventilata ma senza particolari criticità.









Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...