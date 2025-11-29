Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
29/11/2025 14:00:00

Sanità. Faraone: "Pronto soccorso di Castelvetrano è cantiere da anni"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/sanita-faraone-pronto-soccorso-di-castelvetrano-e-cantiere-da-anni-450.jpg

"Nella mia visita a sorpresa di quasi due mesi fa all’ospedale di Castelvetrano, è stato possibile verificare direttamente una situazione che si protrae ormai da cinque anni: un pronto soccorso bloccato, con lavori mai ultimati e un servizio di emergenza costretto a operare in condizioni del tutto inadeguate alle esigenze del territorio". Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva, a proposito del blitz sollecitato dalla referente di Italia Viva – Casa Riformista, Francesca Balsamo.

 

"Durante il sopralluogo abbiamo potuto constatare le difficoltà in cui, ogni giorno, sono costretti a lavorare medici, infermieri e operatori sanitari. Un presidio ospedaliero non può restare un cantiere aperto per così tanto tempo, soprattutto in un’area che ha bisogno di un punto di riferimento certo per la tutela della salute pubblica. Da allora mi sono confrontato ripetutamente con la commissaria dell’Asp di Trapani, dott.ssa Anna Maria Pulvirenti, e con l’ingegner Costa, responsabile della direzione lavori, che ringrazio per la disponibilità dimostrata. I lavori sono ripresi e stanno andando avanti. 

 

Entrambi hanno indicato una data precisa per la conclusione dell’intervento: febbraio 2026. È un impegno che accogliamo con apprezzamento e grande attenzione, ma che auspichiamo sia rispettato senza ulteriori rinvii. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla coordinatrice di Italia Viva-Casa Riformista di Castelvetrano, Francesca Balsamo, che con determinazione e costanza ha sollevato il problema e ne ha richiesto l’attenzione, al vicesindaco, ing. Mariano Palermo, per la disponibilità e la sensibilità istituzionale dimostrate nel corso della visita, e al coordinatore infermieristico Mimmo Celia. Continueremo a monitorare con costanza l’avanzamento dei lavori, perché Castelvetrano ha diritto a un pronto soccorso moderno, efficiente e pienamente operativo. La salute dei cittadini non può essere considerata un tema secondario né rinviabile", conclude.









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...