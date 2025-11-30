Sezioni
Sport

» Basket
30/11/2025 23:00:00

Basket: Vicenza batte Alcamo nel finale 50 a 46 - Polemiche sulla direzione arbitrale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-11-2025/basket-vicenza-batte-alcamo-nel-finale-50-a-46-polemiche-sulla-direzione-arbitrale-450.jpg

Vicenza centra la seconda vittoria consecutiva superando 50-46 la Sicily By Car Golfobasket Woman al termine di un match equilibrato, deciso soltanto negli ultimi possessi. Le vicentine partono con maggiore aggressività, trovando fluidità offensiva e spingendosi fino al +9 nel primo quarto grazie alla tripla di Degiovanni, migliore in campo con 14 punti e 8 rimbalzi. Alcamo però reagisce e si riporta in scia grazie ai cinque punti filati della rientrante Russo, subito protagonista dopo il lungo stop. Nel secondo e terzo periodo Vicenza prova più volte ad allungare, senza però riuscire a chiudere i conti. La formazione siciliana resta compatta e trova anche il sorpasso allo scadere della terza frazione con il gioco da tre di Nikolic, che vale il 36-37 e apre un ultimo quarto tutto da giocare.La gara si decide infatti nel finale: Peserico e Jakpa firmano i canestri che riportano avanti Vicenza, mentre Degiovanni dalla lunetta chiude la contesa. Per le padrone di casa vanno in doppia cifra anche Fusari e Kantzy (10 punti a testa).Dalla parte alcamese arrivano i 13 punti di Russo, confortante esordio stagionale, e i 10 di Nikolic. Nel post partita il presidente della Sicily By Car Alcamo Basket, Francesco Dixit Dominus, ha espresso forte disappunto per alcuni episodi arbitrali negli ultimi minuti di gioco.

"Complimenti a Vicenza per la vittoria, ma siamo davvero delusi da come la coppia arbitrale abbia inciso sul finale, non fischiando due evidenti falli su Verano e Thiam in fase di tiro. La signora Bettini mi ha riferito a fine gara di non aver fischiato perché avrebbe condizionato la partita. Chiediamo rispetto per questa società e per il movimento siciliano. La Federazione deve rivedere gli ultimi minuti e prendere provvedimenti". Un riesame delle azioni contestate, tuttavia, non sarà possibile: da quanto appreso, la partita non è stata registrata dopo la diretta dalla società ospitante.



