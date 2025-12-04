Caos Shark, Repesa: "Via per comportamenti non professionali di determinate persone"

04/12/2025 21:33:00

"Via a causa di circostante create da alcune persone. A causa di comportamenti non professionali da parte di determinate persone".

Così Jasmin Repesa, ormai ex coach della Trapani Shark, spiega il suo addio e lo fa togliendosi qualche sassolino e, pur non citando mai il presidente Valerio Antonini, facendo alcuni riferimenti a "determinate persone" che hanno impedito alla squadra ed alla tifoseria di continuare un percorso che lui voleva fosse "stabile e vincente".

Repesa è già partito per la Croazia, per far ritorno a casa, ed ha voluto rivolgere un saluto alla tifoseria, ma anche ai giocatori e allo staff, già "salutati prima della mia partenza", smentendo, in questo modo, le affermazioni della società che parlava di un coach "scappato" senza salutare.

E, alla fine, Repesa si rivolge proprio alla società, sempre senza citare nessuno dei dirigenti granata, augurandosi "che non vengano più diffuse affermazioni false nei confronti dei giocatori o dello staff del club. Nessuno di loro, davvero nessuno, ha mai meritato una sola parola negativa".

Le parole di Repesa arrivano dopo quelle di Alibegovic, sul quale vige il mistero sul rapporto con la Shark. Per la società è fuori rosa, mentre lui ha spiegato di essere andato via e, pertanto, di aver rescisso il contratto.

Di seguito la lettere che Jasmin Repesa ha indirizzato al "popolo granata"

Cari miei,

dopo un anno e quattro mesi trascorsi sulla panchina di Trapani, desidero ringraziare ufficialmente tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso.

Il mio desiderio era quello di costruire insieme una storia stabile e vincente, quella che voi, meraviglioso popolo trapanese, davvero meritate. Tuttavia, a causa delle circostanze create da alcune persone, non è stato più possibile svolgere il mio lavoro in modo professionale, pur avendo sempre dato il 101% di me stesso. In queste condizioni, la decisione di rescindere il contratto è stata l’unica che ho ritenuto giusta.

Desidero ancora una volta, anche in forma scritta, sebbene lo abbia già fatto prima della mia partenza, ringraziare in modo particolare i giocatori e lo staff per la loro dedizione e il loro sostegno. Con un record di 8–1, secondo ogni criterio sportivo avremmo meritato di condividere il primo posto in classifica. Tuttavia, a causa di comportamenti non professionali da parte di determinate persone, questo vi è stato negato.

Nonostante tutto, avete dimostrato cosa significa essere una squadra. Per me siete già campioni. Avete attraversato momenti difficili, sopportato pressioni e ingiustizie, e ne siete usciti sempre a testa alta. È stato un onore guidare un gruppo di uomini e atleti che non si sono mai arresi.



Ai tifosi e a tutti gli amici trapanesi desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il vostro sostegno, il vostro affetto, amore e l’energia che ci avete sempre trasmesso. La vostra fiducia nella squadra è stata un punto di luce anche nei momenti più difficili. Porterò sempre con me il ricordo dei meravigliosi momenti vissuti insieme.



Me ne vado con tristezza, ma anche con orgoglio, perché so di aver dato ogni giorno il massimo.



Alla fine di tutto, spero sinceramente che non vengano più diffuse affermazioni false nei confronti dei giocatori o dello staff del club. Nessuno di loro, davvero nessuno, ha mai meritato una sola parola negativa.



Ognuno di loro, a partire dall’ex capitano Alibegović e da tutto il roster, ha sempre dimostrato un livello straordinario di professionalità e di rispetto verso tutti noi.



Forza Trapani per sempre.



Jasmin Repeša



