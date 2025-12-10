Shark, dalla Grecia rilanciano: Allen al Paok
Articoli Correlati:
Timmy Allen verso il Paok, in Grecia. La notizia è stata anticipata dal quotidiano greco sport24.gr è stata, poi, ripresa anche in Italia, alimentando le incertezze attorno alla squadra granata che questa sera sarà in campo a Tenerife per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.
Sul campo i granata sono già qualificati quantomeno al turno successivo, i play-in, ma gli ultimi accadimenti in casa granata stanno destabilizzando sempre più l'ambiente. Prima la nuova penalizzazione di un punto, poi l'indagine sull'iscrizione al campionato, quindi, gli addii di coach Repesa e di Alibegovic e, in ultimo, all'annunciato disimpegno con la consegna delle società al sindaco, fino ad arrivare alla trattativa che porterebbe Allen al Paok.
I greci sono terzi in classifica nella serie A greca, mentre nelle competizioni europee sono già alla top 16 della EuroCup. Allen, fino a questo momento, ha disputato una stagione ottima con la maglia della Shark: 17,7 punti a partita nel campionato italiano, mentre nella Basketball Champions League ha segnato 15,3 punti e, "combinando questi numeri con percentuali che hanno raggiunto il 47% da due punti e il 40% da tre punti" riporta sport24.gr.
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
Trapani Shark, nuovo affondo contro Alibegovic: "Assenze ingiustificate"
Non si placa la bufera in casa Trapani Shark. Dopo giorni di silenzi e tensioni, arriva una nuova nota ufficiale della società granata, che stavolta punta il dito direttamente contro Amar Alibegovic, accusato di "assenze...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
Trapani, basket: Shark tra le vittorie e la tempesta
Sesta vittoria consecutiva per gli Shark (89-82 il finale) che espugnano anche il Palaverde di Treviso. Un successo maturato in un clima tutt’altro che sereno: il pre-partita è stato infatti segnato da eventi societari traumatici, dalle...
Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola
Il Natale si avvicina e con lui la consueta domanda: cucinare o farsi aiutare? Voga, caffetteria e pasticceria di piazza Piemonte e Lombardo a Marsala, ha preparato quattro menù che coprono le principali date del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste