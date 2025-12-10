Sezioni
Sport

» Basket
10/12/2025 13:15:00

Shark, dalla Grecia rilanciano: Allen al Paok

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765368901-0-shark-dalla-grecia-rilanciano-allen-al-paok.png

Timmy Allen verso il Paok, in Grecia. La notizia è stata anticipata dal quotidiano greco sport24.gr è stata, poi, ripresa anche in Italia, alimentando le incertezze attorno alla squadra granata che questa sera sarà in campo a Tenerife per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.

Sul campo i granata sono già qualificati quantomeno al turno successivo, i play-in, ma gli ultimi accadimenti in casa granata stanno destabilizzando sempre più l'ambiente. Prima la nuova penalizzazione di un punto, poi l'indagine sull'iscrizione al campionato, quindi, gli addii di coach Repesa e di Alibegovic e, in ultimo, all'annunciato disimpegno con la consegna delle società al sindaco, fino ad arrivare alla trattativa che porterebbe Allen al Paok.

I greci sono terzi in classifica nella serie A greca, mentre nelle competizioni europee sono già alla top 16 della EuroCup. Allen, fino a questo momento, ha disputato una stagione ottima con la maglia della Shark: 17,7 punti a partita nel campionato italiano, mentre nella Basketball Champions League ha segnato 15,3 punti e, "combinando questi numeri con percentuali che hanno raggiunto il 47% da due punti e il 40% da tre punti" riporta sport24.gr.



