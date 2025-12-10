La replica del Trapani Shark: “Fattura saldata, contestate solo somme aggiuntive"

10/12/2025 16:21:00

Dopo la notizia diffusa dalla Tribuna di Treviso sull’esistenza di un decreto ingiuntivo presentato da un hotel veneto per una fattura legata a un soggiorno della squadra, arriva la replica ufficiale della Trapani Shark, che contesta integralmente la ricostruzione apparsa stamattina sulla stampa locale.

Secondo la società, la vicenda riguarda il Torneo di Ponzano del 14 e 15 settembre 2024, per il quale gli organizzatori avrebbero offerto l’ospitalità per 18 persone. La squadra trapanese, arrivata con 24 componenti, si sarebbe fatta carico del costo aggiuntivo relativo alle sei persone in eccedenza.

La società afferma che l’hotel avrebbe emesso una prima fattura — «per circa 3.000 euro» — che sarebbe stata saldatta il 30 agosto, «prima dell’arrivo del gruppo squadra», relativa al trattamento full board delle sei persone non comprese nell’accordo iniziale.

Secondo la nota, solo dopo il soggiorno l’hotel avrebbe comunicato un ulteriore conguaglio, sostenendo l’esistenza di un errore nel conteggio e richiedendo circa 1.100 euro aggiuntivi.



Le cifre sono state contestate «integralmente» dalla società, che spiega di essersi opposta al decreto ingiuntivo presentato dall’albergo. La Shark sostiene inoltre di aver offerto «una soluzione transattiva», rifiutata dalla controparte.

La nota prosegue con un riferimento alle motivazioni della copertura mediatica: «Vista la totale mancanza di fondamento della notizia, ci chiediamo perché una testata di Treviso abbia riportato un fatto di tale tenore, a poche ore di distanza dalla pubblicazione della bufala su una fantomatica sconfitta a tavolino».

Secondo la Trapani Shark, gli episodi di queste ore confermerebbero «che la società è vittima di ogni genere di speculazione giornalistica volta a screditarne l’immagine sotto ogni punto di vista».



