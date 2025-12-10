Trapani Shark, un altro hotel non pagato? Anche da Treviso un decreto ingiuntivo

10/12/2025 12:11:00

Un’altra trasferta, un’altra fattura non pagata, un altro decreto ingiuntivo.

Dopo il caso dell'hotel di Piacenza, che abbiamo raccontato su Tp24, la storia arriva questa volta da Treviso e a raccontarla è La Tribuna di Treviso, che non usa mezzi termini: “Trapani non paga l’hotel di Treviso che l’aveva ospitata l’anno scorso”.

Per Trapani Shark — la squadra di basket di Valerio Antonini, imprenditore romano e oggi leader politico del movimento Futuro — si tratta dell’ennesima querelle legata a prestazioni mai saldate nei tempi ordinari.

La fattura del 2024 mai saldata

Secondo il quotidiano veneto, un noto hotel della città ha presentato un decreto ingiuntivo contro la società granata.

Il motivo: una fattura risalente a ottobre 2024, periodo in cui la squadra era stata ospitata per una trasferta di campionato.

La struttura, abituata a lavorare con team sportivi che saldano il dovuto entro 5-10 giorni, avrebbe aspettato tre mesi, inviato diversi solleciti e, non ricevendo alcuna risposta, scelto la via giudiziaria.

Il tentativo di accordo extragiudiziale (respinto)

Negli ultimi mesi la società avrebbe avanzato una proposta di accordo extragiudiziale, ma l’albergo l’ha rifiutata, chiedendo non solo il pagamento dell’intero soggiorno, ma anche le spese legali.

Una dinamica che ricorda da vicino quella già registrata a Piacenza, dove un altro albergo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e, successivamente, un pignoramento presso terzi, prima che lo Shark provvedesse finalmente al saldo.

Intanto, nessuna sanzione sportiva

La Tribuna riferisce anche un dettaglio di campo:

non ci sarà alcuna sanzione per la Shark dopo la gara di domenica, nonostante in panchina fosse presente Alex Latini, terzo allenatore, al posto di Jasmin Repesa, inserito regolarmente in distinta ma sostituito all’ultimo.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto la modifica “ininfluente”.

Una domanda che ritorna

Ciò che sorprende, ancora una volta, non è l’importo — modesto nel quadro dei bilanci milionari dichiarati da Sport Invest — ma la gestione.

Perché una società che punta ai massimi livelli e che propone un nuovo modello di sport e sviluppo per Trapani finisce nuovamente davanti a un giudice… per un conto d’albergo?

È una domanda che ormai ritorna con una certa frequenza. E che, stavolta, arriva da Treviso.



