Antonini versa un milione di euro e rilancia: “Così si tengono in vita le squadre”
Articoli Correlati:
Mentre sui social continua la tempesta di post, repliche, accuse e rivendicazioni, oggi – 12 dicembre – arriva un fatto concreto.
Con una nota congiunta, Trapani Shark e FC Trapani 1905 comunicano che Valerio Antonini ha versato quasi un milione di euro nelle casse dei due club, somme necessarie a coprire i pagamenti legati alla scadenza federale del 16 dicembre 2025.
I saldi, fanno sapere le società, saranno completati tra oggi e lunedì 15 dicembre.
Un gesto che, nella narrazione del patron, ha un doppio significato: da un lato la dimostrazione della solidità finanziaria del progetto, dall’altro la fotografia di una solitudine che Antonini denuncia ormai apertamente.
“Un progetto che non può essere sostenuto da un uomo solo”
La nota parla chiaro. Il versamento viene definito «l’ennesima dimostrazione della forza e della credibilità di quanto sinora costruito», ma subito dopo arriva il passaggio più politico:
«La drammatica situazione di un territorio che ha completamente abbandonato le due società».
Nel mirino finiscono le presenze ridotte allo stadio, le contestazioni, l’assenza delle istituzioni e degli sponsor, con la precisazione – non casuale – delle “rarissime e apprezzate eccezioni”.
Antonini ribadisce un concetto che torna come un refrain in questi giorni:
il progetto sportivo di Trapani non può reggersi sulle spalle di una sola persona.
Per questo, viene annunciata una conferenza stampa nei prossimi giorni, durante la quale il presidente promette di raccontare “la reale situazione alla città” e di provare a individuare soluzioni per andare avanti.
Il rapporto con il Comune: apertura sì, responsabilità no
Nella stessa nota c’è anche il capitolo istituzionale. Antonini conferma che risponderà presente all’invito del sindaco Giacomo Tranchida, parlando di “ulteriore passo di indiscutibile ed inattaccabile apertura”.
Ma la disponibilità è accompagnata da una stoccata netta:
il sindaco, secondo la società, si sarebbe “ben guardato dal prendersi la minima responsabilità” sulla gestione delle due realtà sportive.
E viene ribadito, ancora una volta, un punto centrale dello scontro:
ad oggi nessun imprenditore del territorio si è fatto avanti, né per partecipare né per acquistare le società.
Tra post furiosi e bonifici reali
Il quadro che emerge è ormai chiaro.
Da una parte i post dai toni durissimi, le frasi colorite, gli attacchi al Comune, ai “traditori” e alla città ingrata.
Dall’altra, i fatti: stipendi, scadenze federali, bonifici milionari.
Antonini alza il volume della polemica ma, intanto, mette i soldi. E lo fa proprio nel momento più delicato, mentre attorno a lui il dibattito pubblico si polarizza tra chi lo difende e chi chiede un cambio di passo.
Con questo versamento, il patron guadagna tempo. E rilancia.
La conferenza stampa annunciata sarà il prossimo snodo decisivo: lì si capirà se l’“addio” evocato nei giorni scorsi era uno sfogo, una strategia o l’anticamera di un vero disimpegno.
Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...
Sono stati ultimati gli interventi di adeguamento funzionale della palestra del plesso “Pascoli”, appartenente all’Istituto Comprensivo “Garibaldi – Pipitone” di Marsala. I lavori rientrano...
Antonini dice che ha goduto "come un porco"
La telenovela sport–politica che da mesi tiene Trapani con il fiato sospeso ha trovato, nelle ultime ore, una nuova stagione. Anzi: un’intera trilogia. Valerio Antonini, tra un’accusa al Comune, un dito puntato contro i...
Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...
Il Cine Teatro Don Bosco chiude il 2025 con una programmazione che punta in alto e trasforma il periodo natalizio in un percorso tra cinema spettacolare e musica dal vivo. Dalla première di uno dei film più attesi...
Basket serie C: Marsala a caccia di punti in casa della sorpresa Svincolati Milazzo
La Nuova Pallacanestro Marsala (NPM) si prepara ad una delle trasferte più insidiose della Regular Season di Serie C maschile. L'appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre, alle ore 19:00, al Palamilone di Milazzo, dove i...
Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...
La Morgan School, centro specializzato nell’insegnamento della lingua inglese, si prepara a celebrare il Natale con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e ai ragazzi delle sue sedi di Marsala (viale Whitaker 19) e...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste