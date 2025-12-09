Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
09/12/2025 09:26:00

Trapani tra comunicati e social: tavolo tecnico il 17 sul PalaShark

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765268707-0-trapani-tra-comunicati-e-social-tavolo-tecnico-il-17-sul-palashark.jpg

La vicenda che ruota attorno a Trapani Calcio, Trapani Shark e PalaShark entra in una fase più istituzionale, almeno sulla carta. Dopo i botta e risposta a distanza tra il sindaco Giacomo Tranchida e il patron Valerio Antonini, la notizia concreta è la convocazione di un tavolo tecnico per il 17, sollecitato per avviare un confronto formale sulla gestione del palazzetto.

Dal Comune arriva disponibilità al dialogo, anche se – sul piano amministrativo – risulterebbero non ancora presentate alcune fatture quietanzate, elemento che resta uno dei nodi tecnici sul tavolo.

Intanto, dopo la risposta del sindaco, è arrivata anche la replica della replica di Antonini, affidata ai social. Il patron ribadisce la propria posizione e scrive:
“Caro Sindaco, ormai è tardi per fare finti passi indietro istituzionali. L’inquinamento c’è e non lo ho generato io. Ho investito ingenti somme sulle strutture e sulle squadre e anziché trovare partner ho trovato oppositori”.

Sulla questione giuridica aggiunge: “Il ‘vulnus giuridico’ è una farsa e lo sappiamo bene tutti”, e rilancia: “Lascio a te, primo cittadino, l’onere e l’onore di gestire le squadre della città”. Sulle frasi legate alla famiglia precisa: “Non sono spaventato, ma voglio che la città ritrovi serenità e con lei la mia famiglia”.

Nel messaggio, Antonini difende anche l’uso dei social come canale diretto: “La piattaforma X è usata da capi di Stato, quindi per comunicare con te va più che bene”, e sollecita tempi rapidi: “Aspetto che l’amministrazione si attivi con una certa velocità se si vuole evitare la fine”.

Intanto, lontano dalle polemiche, il campo ha parlato. Senza Repesa e il suo vice, senza Alibegovic e Petruccelli, dopo una settimana definita da molti infernale, ieri Alex Latini ha guidato la Trapani Shark alla vittoria a Treviso. A fine gara ha voluto accanto a sé tutto lo staff in conferenza stampa e si è commosso.

Non sappiamo come finirà questa lunga telenovela trapanese fatta di sport, politica e carte bollate. Una cosa però, al momento, è certa: sul parquet e sul campo, nonostante tutto, Trapani continua a lottare









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola