Antonini alza bandiera bianca: passo le squadre del Trapani al sindaco

07/12/2025 23:34:00

Notte di fuoco nello sport trapanese. Dopo un weekend segnato da risultati clamorosi sul campo e da una contestazione sempre più dura sugli spalti, Valerio Antonini rompe tutto con un video su X e lancia la bomba: si dice pronto a fare un passo indietro e a consegnare simbolicamente le chiavi del Trapani Calcio e del Trapani Shark al sindaco Giacomo Tranchida.

Una resa che arriva paradossalmente dopo risposte importanti dal campo. Il Trapani Calcio strappa un pareggio pesantissimo a Salerno, mentre il Trapani Shark espugna Treviso con una squadra decimata. Antonini lo rivendica con orgoglio, ma subito dopo affonda: “È stato un fine settimana molto difficile, ma le due squadre hanno risposto in maniera eccezionale”. Poi però arriva la frattura definitiva: “La tifoseria ha di fatto abbandonato la mia gestione”.

Il cuore del messaggio è un atto d’accusa e insieme una resa pubblica: “Ho deciso di consegnare stasera in mano al sindaco la gestione delle due società”, dice rivolgendosi direttamente a Tranchida. E ancora: “Sono pronto a dimettermi da presidente”. Una chiamata in causa durissima, con tanto di appuntamento: “Martedì mattina dopo le feste, vieni a prenderti le due chiavi simboliche delle squadre”.

Nel mirino anche la contestazione organizzata e gli striscioni: “C’è una parte della tifoseria che si definisce organizzata che mi ha voltato le spalle”. E spuntano pure riferimenti a minacce e tensioni personali: “Non voglio che mia moglie e i miei figli abbiano problemi”.

Sul tavolo non c’è solo l’orgoglio ferito, ma anche il nodo politico e strutturale: il PalaShark, le frizioni con il Comune, una convivenza che Antonini definisce ormai impossibile. Il messaggio è chiaro: o subentra il sindaco, o si faccia avanti un imprenditore pronto a comprare le società. “Io sono pronto a farmi da parte”, ripete.



