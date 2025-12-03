Sezioni
Sport

» Basket
03/12/2025 20:50:00

Shark, Repesa si è dimesso e Alibegovic è fuori rosa

E' terremoto in casa Trapani Shark. Jasmin Repesa si è dimesso da allenatore e la società ha messo fuori rosa Amar Alibegovic rifiutando, al tempo stesso, le dimissioni del coach che, però, non ha allenato la squadra.

Le voci dell'addio del coach croato si erano rincorse per tutta la giornata, trovando conferma, poi, nelle parole del direttore sportivo Valeriano D'Orta che si è confrontato con i tifosi, presentatisi al Palailio per manifestare il loro disappunto.

D'Orta ha ribadito che la società non ha accettato le dimissioni di Repesa, ma il coach non ha ugualmente diretto l'allenamento. Al suo posto lo ha fatto il secondo assistente Alex Latini che, con ogni probabilità, dovrebbe anche sedere in panchina domenica per la prossima gara di campionato, a Treviso.

I tifosi, un centinaio, si sono ritrovati davanti all'ingresso degli spogliatoi ed hanno trovato ad accoglierli il diesse che non si è sottratto alle domande, ribadendo che il progetto della Shark non è in discussione, aggiungendo, poi, la decisione della società su Amar Alibegovic, il capitano della Shark, messo fuori rosa.

D'Orta non è entrato nel merito delle dimissioni di Repesa e neanche su Alibegovic. Ha assicurato la regolare partenza della squadra per Treviso ed ha rassicuato tutti sul progetto.

Ai tifosi che gli chiedevano sul "ridimensionamento" annunciato da Antonini, ha spiegato che dietro ci sono delle scelte societarie, ma l'obiettivo resta immutato.

Ed a chi gli ha chiesto novità sulla revoca della convenzione del Palailio, avviato dal Comune di Trapani, ha spiegato che la società si sta muovendo per presentare tutti i documenti richiesti, rassicurando ancora i tifosi sul fatto che la squadra giocherà a Trapani le prossime gare.

Il presidente Antonini aveva spiegato che il termine ultimo per risolvere il "caso" del Palailio era il 15 dicembre e che superato quel termine la squadra sarebbe andata a giocare altrove. D'Orta invece ha assicurato che la Shark giocherà a Trapani i prossimi impegni casalinghi: domenica 14 contro Udine e domenica 28 dicembre contro Varese.

Con Repesa, invece, si sta provando a trovare una intesa per fare in modo che il coach ritiri le proprie dimissioni e prosegua il suo rapporto con Trapani, ricco di successi con la semifinale scudetto dello scorso anno, le 8 vittorie in 9 partite in campionato e la qualificazione ai play-in di Champions League in questa stagione.









