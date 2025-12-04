Caos Trapani Shark: la società all'attacco di Repesa e Alibegovic

04/12/2025 14:42:00

È una vera e propria tempesta quella che si è abbattuta in queste ore sulla Trapani Shark. Tra dimissioni eccellenti, accuse incrociate e comunicati dai toni durissimi, il club granata vive uno dei momenti più delicati della sua recente storia sportiva.

Tutto è iniziato con l’annuncio delle dimissioni di Jasmin Repesa, l’allenatore croato artefice della cavalcata dello scorso anno e dell’ottimo avvio in questa stagione. La società ha provato a trattenerlo, ma senza successo. Nella giornata di ieri, il tecnico non ha diretto l’allenamento della squadra, lasciando spazio al vice Alex Latini, che con ogni probabilità guiderà i granata domenica prossima a Treviso.

La conferma della rottura è arrivata anche dal confronto tra la dirigenza e un nutrito gruppo di tifosi – oltre un centinaio – accorsi al PalaIlio per chiedere chiarimenti. Il direttore sportivo Valeriano D’Orta ha confermato la decisione del club di respingere le dimissioni di Repesa, ma ha ammesso l’assenza del coach dagli allenamenti, aprendo alla possibilità di trovare un’intesa per un eventuale dietrofront.

Nel frattempo, la società ha comunicato la decisione di mettere fuori rosa il capitano Amar Alibegovic e di revocargli la fascia, affidandola a John Petrucelli. Una notizia che ha colpito il pubblico granata, già provato dalle vicende delle ultime settimane.

La lettera di Alibegovic: “Ho dato tutto. Ma questo non è professionismo”

Il messaggio d’addio di Alibegovic, affidato ai social, è stato lungo, commosso e carico di amarezza. Il giocatore ha rivendicato il suo impegno dentro e fuori dal campo, definendo la sua esperienza a Trapani “un sogno ad occhi aperti”, ma ha anche sottolineato con nettezza: “Quello che ho vissuto non si può definire in nessun modo professionismo”. Il suo post è diventato virale tra i tifosi, suscitando decine di messaggi di solidarietà.

Il comunicato della società: “Repesa ha abbandonato. Accuse infondate”

La replica della Trapani Shark è arrivata con un comunicato durissimo. Il club accusa Repesa di aver “scelto di scappare” abbandonando la squadra, senza nemmeno confrontarsi con il presidente Antonini. Le sue accuse alla società vengono definite “infodate” e “pretestuose”. La Shark minaccia ora azioni legali, salvo un ripensamento da parte del coach.

La nota ufficiale affronta anche la questione delle penalizzazioni in classifica e del fascicolo aperto dalla Procura in merito all’iscrizione al campionato di Serie A 2025-2026. La società afferma di essere in possesso di nuovi documenti che proverebbero la regolarità di tutta la procedura.

Un silenzio assordante dal presidente

Nel frattempo, il presidente Valerio Antonini è stato avvistato all’aeroporto in partenza con la famiglia, senza rilasciare dichiarazioni. Un’assenza che alimenta il malcontento e le preoccupazioni attorno al futuro del progetto sportivo.



