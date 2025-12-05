Sezioni
Sport

Basket
05/12/2025 10:09:00

 Antonini attacca Repesa e Alibegovic: "Ci hanno traditi. Li denunciamo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764925865-0-antonini-attacca-repesa-e-alibegovic-ci-hanno-traditi-li-denunciamo.jpg

Il giorno dopo l’addio, arriva la controffensiva. Valerio Antonini rompe il silenzio e, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, attacca duramente il coach Jasmin Repesa e l’ormai ex capitano Amar Alibegovic, protagonisti dell’ultimo terremoto interno alla Trapani Shark. Nessuna apertura, nessun chiarimento, solo uno scenario da resa dei conti: “Repesa ha lasciato la squadra senza salutare nessuno. Lo denunceremo per danni”.

Un botta e risposta che infiamma ulteriormente il clima attorno al club granata, già segnato da tensioni, penalizzazioni, e uno scollamento crescente con la tifoseria.

 

La posizione di Antonini

 

“Il progetto va avanti tranquillamente”, assicura Antonini. Ma le sue parole hanno il sapore di una frattura insanabile. “Repesa non è assolutamente libero. Manderemo una diffida legale per qualsiasi attività al di fuori del contratto. Lo porteremo davanti alla giustizia sportiva e civile. È un coach bravo, ma umanamente ingestibile”.

Secondo il patron granata, Repesa e Alibegovic si sono dichiarati liberi dai contratti sostenendo di non aver ricevuto i pagamenti pattuiti nei tempi stabiliti. “Accuse false, copia e incolla di lettere mandate negli ultimi sei mesi dai loro procuratori”, dice Antonini. E ribadisce: “I giocatori sono stati pagati fino al 3 dicembre. E in questi giorni stiamo saldando anche l’F24 di settembre e ottobre”.

Poi l’affondo personale: “Repesa ha già fatto così in passato. Questa volta ha lasciato senza neanche salutare chi chiamava ‘il suo popolo’, rifiutando persino un confronto telefonico con me”.

 

Nonostante le rassicurazioni, la sensazione è che il progetto Trapani Shark sia giunto al suo punto di non ritorno. E che da adesso in poi nulla sarà più come prima.

 









