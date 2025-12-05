Basket femminile: prima vittoria esterna per la Sicily By Car GolfoBasket Alcamo

05/12/2025 12:30:00

La Sicily By Car GolfoBasket Alcamo conquista a Faenza il suo primo successo esterno della stagione, per 58-60, superando l’E-Work al termine di una gara intensa, affrontata con lucidità nei momenti decisivi. Le padrone di casa provano a prendere il controllo già in chiusura di primo quarto, trovando inerzia e canestri pesanti con Brzonova fino al +10. Alcamo però resta in partita, ricuce con ordine e rimette pressione alle avversarie con la tripla di Verano Fores che segna il primo vero riavvicinamento e riapre completamente la gara.

Il parziale decisivo arriva nella terza frazione, chiusa 24-15 dalle alcamesi. Russo e Nikolic guidano l’allungo con continuità offensiva e personalità, permettendo ad Alcamo di rimettere la testa avanti. Faenza risponde con una tripla di Bazan, ma l’equilibrio si spezza definitivamente nell’ultimo periodo. La squadra di coach Serpico (squalificato Ferrara) costruisce il massimo vantaggio sul -8 delle romagnole a tre minuti dalla fine.

Nel finale l’E-Work tenta l’ultimo rientro, riportandosi a un solo possesso con la tripla di Ciuffoli. La difesa di Alcamo però tiene nei secondi conclusivi, impedendo alle padrone di casa di arrivare al tiro del possibile sorpasso. Ottime le prove individuali: Nikolic protagonista con 21 punti e 11 rimbalzi, Russo ancora una volta determinante con 14, in doppia doppia anche la new entry Nielacna con 10. Apporto prezioso anche da Verano (ai saluti ad Alcamo con sei punti) e Vella (5), a conferma di una prova corale convincente.



