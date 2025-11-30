Sezioni
Sport

» Basket
30/11/2025 22:15:00

Buon avvio, poi il crollo: la Nuova Pallacanestro Marsala si ferma a Reggio Calabria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-11-2025/buon-avvio-poi-il-crollo-la-nuova-pallacanestro-marsala-si-ferma-a-reggio-calabria-450.png

La Nuova Pallacanestro Marsala esce sconfitta dal PalaPentimele di Reggio Calabria contro la locale Dierre con il punteggio di 80-59, al termine di una gara dai due volti. Per oltre 17 minuti i bianco-azzurri hanno tenuto testa ai padroni di casa, giocando con buona intensità su entrambe le metà campo e restando pienamente a contatto nel punteggio. Nel finale di secondo quarto, però, una serie di disattenzioni difensive e palle perse ha favorito il break dei reggini, che sono riusciti ad andare all’intervallo lungo avanti di una decina di lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi la partita è definitivamente cambiata: Dierre ha alzato il livello di aggressività, mentre Marsala ha faticato a trovare ritmo in attacco e solidità dietro. Nel terzo periodo lo scarto è lievitato di altri 8 punti, compromettendo di fatto le possibilità di rimonta e togliendo fiducia alla squadra, che non è più riuscita a reagire con continuità. Nonostante il passivo finale, lo staff tecnico sottolinea gli aspetti positivi emersi nella prima parte di gara e la necessità di trasformare la delusione in energia per il lavoro in palestra. La testa è già rivolta al prossimo impegno casalingo contro Castanea, occasione importante per riscattarsi davanti al pubblico marsalese e tornare subito a muovere la classifica.



