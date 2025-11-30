Il Trapani pareggia, mentre i tifosi si schierano con Morace

30/11/2025 17:37:00

Lo striscione "Io ci credevo e tu?" e una bandiera raffigurante Vittorio Morace. Anche così i sostenitori del Trapani hanno tifato per i granata nella gara che la squadra di Aronica ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Monopoli.

La tifoseria ha risposto in questo modo alle critiche del presidente Valerio Antonini, relativamente alle poche presenze allo stadio e alle parole con le quali lo stesso massimo dirigente granata ha ricordato Vittorio Morace, ex presidente del Trapani che arrivò a disputare la finale playoff per la serie A.

Lo scontro era cominciato la settimana scorsa ed è proseguito sui social questa settimana, con gli ultras che annunciavano di voler "tifare a modo nostro" e la società che rispondeva ricordando come, in seguito al lancio di petardi avvenuto contro il Foggia, sarebbero stati effettuati controlli più stringenti.

Un braccio di ferro tra proprietà e tifo che ha portato allo stadio meno dei 1900 abbonati. A ravvivare gli animi ci ha pensato Manuel Fischnaller al 12' del primo tempo quando, con una girata perfetta di mancino, ha gonfiato la rete del Monopoli, portando in vantaggio i granata che cercavano il successo per confermare il loro buono stato di forma e continuare la risalita in classifica.

Quello con il Monopoli, infatti, era un vero e proprio scontro diretto, con i pugliesi avanti di soli due punti in classifica, per cui un successo avrebbe permesso di scavalcare i biancoverdi.

E per buona parte della gara è stato così, perché il Trapani dopo il gol ha controllato la partita. Nella ripresa, però, un fallo in area di rigore di Pirrello ha portato l'arbitro a decretare il calcio di rigore, trasformato da Maguette Fall, calciatore che nella passata stagione aveva cominciato proprio al Trapani, prima di venire ceduto dopo pochi mesi.

La partita è rimasta equlibrata, anche se il Trapani ha faticato, con il Monopoli che si è reso pericoloso, sfiorando più volte il raddoppio, anche se alla fine termina 1-1 con i rimpianti dei granata per il mancato sorpasso in classifica.



