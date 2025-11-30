Stufa elettrica in fiamme, muore una donna

30/11/2025 09:15:00

Tragedia a Canicattì, nel quartiere Borgalino. Una donna di 77 anni, Carmela Petralito, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Pisacane, dopo che un incendio ha avvolto il piccolo appartamento in cui viveva da sola.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una stufa elettrica che la donna aveva acceso per scaldarsi. Poco dopo, il fumo ha iniziato a uscire dalla porta d’ingresso, insospettendo i vicini che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Quando vigili del fuoco e 118 sono arrivati sul posto, però, non c’era già più nulla da fare: l’interno della casa era completamente invaso dal fuoco e la donna è stata trovata ormai priva di vita.

Non si esclude che Carmela Petralito abbia tentato di fuggire, senza riuscire ad aprire la porta in ferro dell’abitazione. Sono in corso gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’incendio.

Gli inquirenti propendono per un incidente domestico. La salma è stata trasferita per gli esami di rito.



