Istituzioni

» Dal Libero Consorzio
30/11/2025 20:00:00

Trapani, il Libero Consorzio completa la sostituzione degli infissi a Palazzo del Governo

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha concluso i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi della parte di Palazzo del Governo di sua proprietà. Un intervento definito dal presidente Salvatore Quinci «un contributo minimo ma concreto» per restituire all’ente un aspetto più decoroso e funzionale.

 

Quinci ricorda che nelle linee programmatiche ha indicato l’obiettivo di fare del Consorzio “la Casa dei Comuni”: «Una Casa deve essere accogliente e presentarsi al meglio. Anche i dettagli hanno un valore simbolico, perché mostrano attenzione, cura e rispetto verso i cittadini».

I lavori hanno riguardato piano terra, ammezzato e primo piano dell’edificio, con la sostituzione di circa 115 infissi interni ed esterni, inclusi scurini e persiane in legno lamellare. L’intervento, affidato direttamente alla ditta “G.C. Legno e Costruzioni Srls” di Favara, ha un importo contrattuale di 76.733,22 euro oltre oneri e IVA. In queste ore l’area di cantiere è in fase di sgombero.

Un intervento ordinario, ma che per il Libero Consorzio rappresenta — sottolinea Quinci — «un passo avanti per un’istituzione che vuole mostrarsi attiva e all’altezza del ruolo che ricopre».









