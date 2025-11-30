Diga Trinità. I sindacati: "Si metta in sicurezza per non buttare ancora acqua"

30/11/2025 07:00:00

“La situazione è insostenibile, a causa dei ritardi dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Diga Trinità e il mancato innalzamento della quota massima dell’invaso, e nonostante le piogge delle ultime settimane, continua lo spreco dell’acqua che viene scaricata in mare.

Non è più tollerabile, a pagarne il prezzo è tutto il territorio trapanese, in particolare le zone tra Castelvetrano e Campobello e Mazara, e settori cruciali per l’economia come quello agricolo”.

Lo affermano i segretari generali di Cgil Cisl Uil Trapani Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino insieme ai segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco. “Bisogna procedere al più presto con il collaudo e i lavori di messa in sicurezza, sprecare una risorsa cosi preziosa come quella idrica, causare danni alle aziende del settore, è davvero intollerabile. Si proceda subito con gli interventi attesi, si pianifichino per tempo~le misure alternative, servono le infrastrutture adeguate per prevenire il fallimento della prossima stagione irrigua 2026, e ulteriori danni alle aziende” concludono.



