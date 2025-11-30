Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
30/11/2025 07:00:00

Diga Trinità. I sindacati: "Si metta in sicurezza per non buttare ancora acqua"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/diga-trinita-i-sindacati-si-metta-in-sicurezza-per-non-buttare-ancora-acqua-450.png

“La situazione è insostenibile, a causa dei ritardi dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Diga Trinità e il mancato innalzamento della quota massima dell’invaso, e nonostante le piogge delle ultime settimane, continua lo spreco dell’acqua che viene scaricata in mare. 

 

Non è più tollerabile, a pagarne il prezzo è tutto il territorio trapanese, in particolare le zone tra Castelvetrano e Campobello e Mazara, e settori cruciali per l’economia come quello agricolo”.

 

 Lo affermano i segretari generali di Cgil Cisl Uil Trapani Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino insieme ai segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco. “Bisogna procedere al più presto con il collaudo e i lavori di messa in sicurezza, sprecare una risorsa cosi preziosa come quella idrica, causare danni alle aziende del settore, è davvero intollerabile. Si proceda subito con gli interventi attesi, si pianifichino per tempo~le misure alternative, servono le infrastrutture adeguate per prevenire il fallimento della prossima stagione irrigua 2026, e ulteriori danni alle aziende” concludono.









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...