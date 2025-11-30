Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
30/11/2025 10:01:00

Cassazione boccia i ricorsi, confermate le condanne per furto a due marsalesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-11-2025/1764491305-0-cassazione-boccia-i-ricorsi-confermate-le-condanne-per-furto-a-due-marsalesi.jpg

La settima sezione della Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati da Alessandro Quinto De Carlo, 57 anni, e Mariana Marino, 41 anni, entrambi di Marsala, già condannati in primo e secondo grado per furto aggravato.

 

La condanna risale al 22 gennaio 2024, emessa dal Tribunale di Marsala. I due avevano impugnato la sentenza, ma la Suprema Corte ha giudicato inammissibili i ricorsi, confermando così la responsabilità dei due imputati.

Nel dettaglio, il ricorso di De Carlo è stato ritenuto privo di fondamento: “Lamenta l'erronea applicazione della legge penale – scrivono i giudici – ma le sue deduzioni sono generiche e prive di valide motivazioni giuridiche”.

Stesso esito per il ricorso di Marino: “I motivi sono generici, ripropongono censure già affrontate e respinte in Appello – si legge nella sentenza – dove il giudice ha sottolineato che il furto ha riguardato beni voluttuari, esposti alla pubblica fede con sorveglianza solo saltuaria, e che la condotta è da considerarsi abituale, vista la presenza di precedenti penali specifici”.

La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i due marsalesi al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.









