30/11/2025 14:05:00

Inaugurata a Mazara la nuova pista d'atletica

Inaugurata alla Cittadella dello Sport dell’Affacciata la nuova pista d’atletica realizzata dall’amministrazione comunale grazie al finanziamento di circa 700mila euro del Dipartimento ministeriale per lo Sport nell’ambito del bando “Sport e Periferiche anno 2020.

 

La procedura di gara avviata nel dicembre 2022 si è conclusa con l’aggiudicazione dei lavori all’IMPRESA CASTROGIOVANNI SRL di Alcamo che ha offerto il ribasso del 15% per un importo netto contrattuale di circa 566mila euro.

Il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore allo Sport Vito Billardello, alla presenza di assessori, del presidente del consiglio comunale Di Liberti e consiglieri comunali, del responsabile tecnico Fidal Angelo Badalucco e dei rappresentanti delle associazioni di atletica del territorio hanno sottolineato “il lavoro sinergico che ha portato al progetto, al finanziamento ed alla realizzazione dei lavori” evidenziando “che si tratta di una delle poche piste d’atletica in Sicilia omologate per gare Fidal destinate ad ospitare competizioni in ambito provinciale, regionale e nazionale”. “Dopo i lavori già effettuati nel Palazzetto dello Sport  - ha detto il Sindaco Quinci - i prossimi obiettivi per la Cittadella dello Sport sono l’illuminazione della pista, la sistemazione del campo di calcio e l’inaugurazione della piscina semi olimpionica in corso di realizzazione”.

 

L'assessore allo Sport Vito Billardello ha infine ricordato che "è in fase di ultimazione il secondo playground di via Bessarione.

Alla cerimonia è inoltre intervenuto don Pino Alcamo che ha portato i saluti del Vescovo Giurdanella.



