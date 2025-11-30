Docenti del Nosengo di Petrosino in "Erasmus" a Vienna

30/11/2025 12:19:00

Dal 23 al 29 novembre, grazie al progetto Erasmus+ del PNRR, due docenti della Scuola Secondaria dell'Istituto Nosengo di Petrosino, Rossana Pantaleo e Maria Luisa Sciacca, e una docente di Scuola Primaria, Isabella Marino, hanno partecipato a una mobilità Erasmus+ a Vienna, prendendo parte al corso di formazione “Universal Design for Learning: Strategies and Digital Tools to Support All Learners” organizzato dall’Europass Teacher Academy.



L’esperienza si inserisce nel percorso di internazionalizzazione e innovazione didattica promosso dal nostro istituto, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento sempre più inclusivo, accessibile ed efficace.

Il corso ha approfondito i principi dell’UDL – “Universal Design for Learning”, un modello pedagogico sviluppato per progettare ambienti e attività didattiche capaci di rispondere ai bisogni di tutti gli studenti, valorizzando le differenze e abbattendo le barriere all’apprendimento.



Durante le giornate di formazione, le docenti hanno esplorato strategie per diversificare metodi e materiali didattici, nuove forme di rappresentazione, espressione e coinvolgimento, approcci per progettare lezioni flessibili e inclusive.



Una parte significativa del corso è stata dedicata alla sperimentazione di strumenti digitali che supportano il lavoro in classe secondo i principi UDL: applicazioni per la creazione di contenuti multimediali accessibili; strumenti per la differenziazione delle attività e la personalizzazione dei percorsi; piattaforme per favorire collaborazione, feedback e partecipazione attiva.

I docenti hanno potuto testare risorse immediatamente spendibili nella pratica quotidiana, utili per facilitare l’apprendimento degli studenti con stili, ritmi o bisogni diversi.



L’incontro con altri insegnanti europei ha favorito un clima di scambio e confronto sulle pratiche inclusive adottate nelle diverse realtà scolastiche.

Accanto alle attività formative, la mobilità ha offerto ai partecipanti l’occasione di immergersi nella dimensione culturale della città di Vienna, ricca di stimoli artistici, architettonici e storici.

Non è mancata un po’ di magia viennese: passeggiate serali tra i mercatini di Natale, luci, profumi e atmosfera da fiaba che hanno reso la settimana ancora più speciale.



L’esperienza rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita professionale delle docenti coinvolte e contribuirà alla diffusione di metodologie innovative all’interno del nostro istituto. Le competenze acquisite saranno condivise con i colleghi attraverso momenti di formazione interna, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’insegnamento e garantire opportunità di apprendimento realmente aperte a tutti.





