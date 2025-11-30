Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
30/11/2025 16:09:00

"Troppo conveniente per i clienti”. Ryanair chiude il programma “Prime Member”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-11-2025/troppo-conveniente-per-i-clienti-ryanair-chiude-il-programma-prime-member-450.jpg

Ryanair manda in archivio il suo esperimento “Prime Member” dopo appena otto mesi. Il programma in abbonamento, pensato per offrire sconti e promozioni dedicate ai clienti più fedeli, sarà sospeso dal 28 novembre. Il motivo? Semplice: costava troppo alla compagnia e faceva risparmiare troppo ai passeggeri.

 

Lanciato come servizio premium, il programma aveva raccolto circa 55 mila iscritti, ognuno dei quali pagava una quota annuale. Un’idea che sembrava promettente, ma i numeri raccontano altro: Ryanair ha incassato 4,4 milioni di euro dalle adesioni, ma ha dovuto riconoscere oltre 6 milioni in sconti. Risultato: operazione in perdita.

A confermarlo è il Chief Marketing Officer Dara Brady, che non nasconde la delusione: il test “è costato più di quanto abbia generato” e il modello degli abbonamenti “non giustifica tempo e sforzi” necessari a mantenerlo. Insomma, la compagnia ha deciso di tornare alla sua natura: poche complicazioni e tariffe basse uguali per tutti.

Nessuno dei già iscritti perderà i benefici. I clienti “Prime” continueranno a ricevere offerte riservate fino alla scadenza del loro abbonamento, ottobre 2026. Stop invece a nuove registrazioni.

Ryanair, che punta a superare i 207 milioni di passeggeri in un anno, chiude così una parentesi breve ma significativa: nel modello low-cost – ricorda la compagnia – non ci sono privilegi che tengano se mettono a rischio i conti.









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...