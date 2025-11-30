Sezioni
Politica

» Vivavoce
30/11/2025 13:01:00

"Alberi per il futuro". A Salaparuta l'iniziativa dei 5 Stelle

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/alberi-per-il-futuro-a-salaparuta-l-iniziativa-dei-5-stelle-450.jpg

Nel pomeriggio di Sabato, a Salaparuta, si è svolta la giornata dedicata all’iniziativa Alberi per il Futuro, promossa dal Movimento 5 Stelle. L’evento, rinviato la scorsa settimana a causa del maltempo, ha visto la partecipazione di cittadini, attivisti, volontari, del sindaco Michele Saitta, dell’assessora Manuela Augello e della deputata trapanese Cristina Ciminnisi.

 

L’iniziativa del M5S ha visto la partecipazione attiva dell’amministrazione comunale, in un’area situata tra via Pantelleria e via Trentino, dove sono stati piantati nove lecci, donati dal cittadino Matteo Battiata.

«Alberi per il Futuro è una campagna che il Movimento 5 Stelle sostiene in tutta Italia dal 2015 per promuovere la forestazione urbana e creare nuovi spazi verdi nelle città – ha ricordato Ciminnisi –. Grandi o piccole che siano le città, la funzione degli alberi è preziosa. Sono strumenti naturali di protezione dagli effetti più duri dei cambiamenti climatici: caldo estremo, piogge intense, bombe d’acqua. Gli alberi possono essere i nostri migliori alleati».

La presenza congiunta degli attivisti del Movimento 5 Stelle, di cittadini, del sindaco Saitta, dell’assessora Augello e della deputata Ciminnisi ha ribadito un impegno condiviso nella tutela del territorio e nella crescita di spazi verdi fruibili da tutti: «Il Comune – ha commentato il sindaco Saitta – ha accolto l’iniziativa con entusiasmo. Ognuno di noi, cittadini, quartiere, amministrazione e istituzioni, ha il compito di prendersi cura degli spazi verdi. È un gesto culturale che parla di attenzione all’ambiente e al decoro urbano».

«Alberi per il Futuro – ha concluso la deputata – continua a coinvolgere cittadini di ogni età. Anche a Salaparuta la partecipazione e il clima positivo della giornata confermano il valore di un progetto che guarda al futuro del territorio e delle nuove generazioni».









