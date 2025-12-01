Il 5 dicembre esce "La Otra Historia", il nuovo album del marsalese Vincenzo Valenza

01/12/2025 20:00:00

Uscirà il 5 dicembre su tutte le piattaforme digitali “La Otra Historia”, il nuovo album di Vincenzo Valenza V-dj. Il produttore e dj marsalese, nome noto nella scena latina, torna con un progetto composto da venti tracce che segnano un percorso artistico maturo e coerente.

Il disco raccoglie sonorità che spaziano tra bachata, salsa e reggaeton. Un lavoro pensato per costruire un filo narrativo unico, in cui ogni brano contribuisce a un racconto che intreccia emozioni, esperienze e riferimenti al vissuto dell’artista. La ricerca di un equilibrio tra tradizione latina e linguaggi musicali contemporanei resta uno dei tratti distintivi di Valenza, riconoscibile anche in questa nuova produzione.

Il singolo “Nunca Nosotros” ha anticipato l’uscita del disco, ottenendo buona attenzione tra appassionati e operatori del settore. Una traccia che ha introdotto le atmosfere dell’album, caratterizzate da melodie curate e da una produzione attenta ai dettagli.

Con “La Otra Historia”, V-dj prosegue un percorso che punta a dialogare non solo con il pubblico italiano, ma anche con quello europeo, in un momento in cui la musica latina trova sempre più spazio nelle playlist internazionali. L’obiettivo è offrire un prodotto che unisca contaminazioni diverse mantenendo una forte identità artistica.

L’album sarà disponibile dal 5 dicembre sulle principali piattaforme digitali. Per l’artista marsalese rappresenta un ritorno sulla scena con un progetto che conferma un lavoro costante sulla qualità del suono e sulla scrittura musicale.



